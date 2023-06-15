Macaristanlı belediye başkanları Akkuyu NGS'yi ziyaret etti

Macaristan'daki Paks Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) çevresindeki kentlerin belediye başkanları, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu NGS'de incelemelerde bulundu.

Paks kentinde kurulu NGS'nin bulunduğu bölge civarındaki 14 belediyenin başkanları, beraberindeki heyetle Akkuyu NGS'yi ziyaret etti.

Macaristan Kamu Denetimi, Bilgilendirme ve Bölgesel Kalkınma Derneği bünyesindeki grup, araçlarla sahayı gezdi. Bazı alanlarda yerinde inceleme yapan katılımcılar, "seyir tepesi" olarak adlandırılan bölgeden de yürütülen çalışmaları izledi.

Akkuyu NGS Yapı İşleri Direktör Yardımcısı Dmitry Romanets, ziyaret sırasında heyete bilgi verdi, soruları yanıtladı. Saha ziyaretinin ardından Akkuyu Nükleer Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh tarafından katılımcılara sunum yapıldı.

Aralarında Paks NGS'nin yetkililerinin de bulunduğu heyete ziyaretlerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevlileri de eşlik etti.

"Organize şekilde yapabilmeleri çok cesaret verici"

Kalocsa Belediye Başkanı Geza Filving, gazetecilere, Paks kentinde ikinci nükleer güç santralinin inşa edilmesinin planlandığını söyledi.

Bu nedenle yurt dışı inceleme gezisi tercihlerini Akkuyu NGS'den yana kullandıklarını anlatan Filving, "İnşaatı devam eden Akkuyu NGS hakkında bilgi edinme fırsatı bulduğumuz için çok minnettarız. Bu büyük projeyi görmek ve bu kadar hassas, yüksek kaliteli, yoğun bir işi organize şekilde yapabilmeleri çok cesaret verici." diye konuştu.

Filving, inşa sahasındaki çalışmaların düzenli yürütüldüğünü gördüklerini belirtti.

Saha ziyaretinden iyi bir izlenim edindiklerini aktaran Filving, "Macaristan'a cesaret verici haberlerle dönebileceğimizi düşünüyorum. Paks-2 de aynı inşaat aşamasına ulaştığında, aynı hızda ilerleyecek ve aynı derecede iyi organize edilecektir." dedi.

Tengelitz Belediye Başkanı Istvan Ganc da Akkuyu NGS'nin geleceğe yönelik bir proje olduğunu kaydetti.