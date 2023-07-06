Macaristan, Rusya ile işbirliğine devam edecek

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya ile olan işbirliklerinin AB yaptırımlarından etkilenmeyen sektörlerde devam edeceğini açıkladı. Szijjarto, enerji güvenliği için Rusya ile işbirliğinin önemini vurguladı ve Rusya'nın Macaristan'a sağladığı doğal gaz ve ham petrol sevkiyatlarının değerini belirtti.

BUDAPEŞTE, 6 Temmuz (Xinhua) -- Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Macaristan'ın Rusya ile işbirliğinin Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarına tabi olmayan sektörlerde devam edeceğini söyledi.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ile Budapeşte'de yaptığı görüşmenin ardından konuşan Szijjarto, Macaristan'ın enerji güvenliğini sağlamak için işbirliğinin şart olduğunu vurguladı.

Rusya'nın fosil yakıt tedarikinde güvenilir bir ortak olduğunun altını çizen dışişleri bakanı, Rusya'nın bu yıl Macaristan'a 2,5 milyar metreküp doğal gaz sevk ettiğini söyledi.

Ayrıca Druzhba boru hattı üzerinden de kesintisiz olarak 2,2 milyon tonluk ham petrol sevkiyatı yapıldı.

Rusya ile işbirliğinin uluslararası yasa ve yönetmeliklere uygun olduğunun altını çizen Szijjarto, AB yaptırımlarının dokunmadığı sektörlerdeki işbirliğinin getirdiği faydaların Macaristan için değerli olduğunu belirtti.