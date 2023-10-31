Macaristan Milli Günü Kutlaması ve 2. Macar-Türk Dostluk Konseri gerçekleştirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Macaristan'ın Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyelik sürecindeki katkılarının önemine işaret ederek, "2024'te AB dönem başkanlığını üstlenmeye hazırlanırken Macaristan'ın Türkiye'ye sunacağı desteğe şimdiden teşekkür ediyoruz." dedi.

"2. Macar-Türk Dostluk Konseri ve Macaristan Milli Günü Kutlaması" Bakan Kacır ve Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis'in katılımıyla CSO Ada Ankara'da gerçekleştirildi.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin 100 yıllar öncesine dayandığını belirterek, yeni iş birlikleri inşa etmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Mevcut iş birliklerinin kapsamını iki ülkenin ortak refahı ve çıkarları doğrultusunda geliştirdiklerinin altını çizen Kacır, Cumhuriyet'in ilk yıllarında mühendislerden profesörlere kadar farklı meslek gruplarından Macarların, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün daveti üzerine Türkiye'ye gelerek, ülkenin kalkınma hamlelerine önemli katkıda bulunduğunu anlattı.

Kacır, bu önemli katkıları takdirle anarken, şubattaki acı ve yıkıcı depremlerden sonra Macaristan'ın dayanışma ve destek hareketini de minnetle hatırladıklarını ve Türk halkının bu dayanışmayı asla unutmayacağını söyledi.

Macaristan'ın Türkiye'nin değerli bir dostu ve müttefiki olduğunu vurgulayan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti vesilesiyle Macar dostlarıyla Budapeşte'de bir araya geldiklerini ve en kısa zamanda bir ziyaret daha planladığını bildirdi.

Dostluk kutlaması aralık ayında yapılacak

Bakan Kacır, her ziyaretten sonra ortak hedefleri gerçekleştirmek üzere yeni aşamalar kaydettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Ticaretten enerjiye, savunma sanayine kadar birçok alanda işbirliğimizi güçlendiriyoruz. İki ülke arasındaki ticaretimiz 2022'de 3,4 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz olan 6 milyar dolara ulaşmak için daha çok çalışacağız. Macaristan ile uluslararası platformlarda koordinasyon ve işbirliğimize değer veriyoruz. Macaristan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na sundukları kıymetli katkıları takdir ediyoruz. Yine Macaristan'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecindeki katkıları bizim için çok kıymetli. 2024'te AB dönem başkanlığını üstlenmeye hazırlanırken Macaristan'ın Türkiye'ye sunacağı desteğe şimdiden teşekkür ediyoruz."

Kacır, 18 Aralık 1923'te Cumhuriyet'in ilanından sonra ilk dostluk anlaşmasının Macaristan ile imzalandığını hatırlatarak, "Aralık ayında bu önemli dönüm noktasını birlikte kutlayacağız. Türk-Macar Kültür Yılı kutlamalarına birlikte başlayacağız." dedi.