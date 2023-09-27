Macaristan Merkez Bankası Başkanı, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni övdü

Macaristan Merkez Bankası Başkanı Gyorgy Matolcsy, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin başarılı olduğunu belirtti. Matolcsy, inisiyatifin altyapı geliştirme ve küresel ekonomik ilişkilere katkı sağladığını ifade etti.

BUDAPEŞTE, 27 Eylül (Xinhua) -- Macaristan Merkez Bankası Başkanı Gyorgy Matolcsy, Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin son on yılda "tam bir başarı" örneği olduğunu belirtti.

Pazartesi günü Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıldönümü münasebetiyle Macaristan'daki Çin Büyükelçiliği ve Macaristan Merkez Bankası tarafından ortaklaşa düzenlenen seminerde konuşan Matolcsy, inisiyatifin birçok ülkede altyapının geliştirilmesi için fırsat yarattığını, ayrıca küresel ekonomik ve finansal ilişkilerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Macaristan'ın Çin ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde işbirliği anlaşması imzalayan ilk Avrupa ülkesi olduğunu hatırlatan yetkili, Budapeşte'nin "Doğuya Açılma" politikasını sürdürmeye devam edeceğini, Avrasya işbirliğini teşvik etmek ve karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmek üzere bu politikayı inisiyatif ile uyumlu hale getireceğini kaydetti.

Çin'in Macaristan Büyükelçisi Gong Tao ise Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki ortak çabalar sayesinde Çin ve Macaristan'ın son on yılda verimli sonuçlar elde ettiğini söyledi.

Gong, inisiyatifin uluslararası işbirliği için popüler bir platform ve küresel bir kamu yararı niteliği kazandığını vurguladı.

Büyükelçi, Çin ve Macaristan'ın Kuşak ve Yol'u ortaklaşa inşa etme konusunda kararlı iki ortak olduğunu belirtti. Çin'in gelecek ay 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na ev sahipliği yapacağına değinen Gong, iki tarafın işbirliğine yönelik yeni bir planı ortaklaşa hazırlayacağını, tatbiki işbirliği için yeni potansiyellerden istifade edeceğini ve Kuşak ve Yol'un yüksek kaliteli ortak inşasına yeni bir ivme kazandıracağını ifade etti.

Seminere iki ülkedeki çeşitli sektörlerden 400'ü aşkın temsilci katıldı. Seminerde, finansal etkileşimi kolaylaştırarak köprüler kurmak, yeşil kalkınmayı benimseyerek yeni işbirliği yolları yaratmak ve halklar arası etkileşimi teşvik ederek bağları güçlendirmek konulu üç açık oturum düzenlendi.