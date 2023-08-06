Macahel Balı Londra'da Altın Ödül Aldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Bal Ödülleri" yarışmasında "Altın Bal" ödülünü alan Macahel balının lansmanı Artvin'de gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Camili (Macahel) bölgesinde üretilen bal, lezzetini dünyaya kanıtladı.

Dünyanın en prestijli ve kapsamlı bal yarışmalarından olan 26-27 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen London International Honey Awards (LIHA) 2023'de, Macahel balı altın ödüle layık görüldü.

Birçok ülkeden yüzlerce firmanın kendi ürettiği ballarla katıldığı "Bal Ödülleri" yarışmasına katılan Macahel bölgesinde bulunan 6 köyün arıcıları yarışmanın tüm aşamalarını başarıyla geçti.

Laboratuvar testlerine tabi tutulan ve bu aşamaları başarı ile geçen bal, daha sonra aralarında İtalya Tarımsal Araştırma ve Ekonomi Konseyi (CREA) üyelerinin de yer aldığı jüri tarafından kalite, doku, koku ve lezzet kriterlerine göre değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Artvin Macahel balı "Altın Bal" ödülünü alarak kalitesini bir kere daha gösterdi.

Zengin fauna ve florası ile dikkat çeken Macahel, Türkiye'de bulunan 10 bin çeşit bitki türünün 2 bin 727 çeşidini bünyesinde barındırıyor.

Koruma altında olan bölgeye has saf Kafkas arı ırkından elde edilen 17 çeşit bal, bölge halkının temel geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Ödüllü Macahel balının tanıtım ve bal sağım etkinliğine katılan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Macahel balının dünya çapında tescillenmesinin Türkiye ve Artvin için önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Macahel bölgesinde yaşayan vatandaşların ballarının kalitesinin farkında olmasının sevindirici olduğunu aktaran Vali Doruk, "Bu değere sahip olma, onları koruma ve geliştirme anlamında üst düzey farkın darlıklarının olduğunu görüyoruz. Bunun sonucunu almak gerekiyordu. Biz de valilik olarak ilimizdeki bu kıymetli bölgeyi kıymetli ürünleriyle birlikte ülkemizin, milletimizin ve dünyanın kullanımına sunmak amacıyla bir takım çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Yarışmada alınan birincilik ile balın kalitesinin dünya çapında genel kabul gördüğünü vurgulayan Doruk, "Bütün bu çalışmalarımızın sonucunda bu kazanımlarımızın birini ortaya koymak için buradayız. Çalışmalarımız çerçevesinde yürüttüğümüz faaliyet sonucu Macahel'den gösterdiğimiz bal dünya çapında ödül aldı. Londra'da yapılan yarışma sonucunda altın bal ödülünü kazandı. Biz balımızın kalitesini biliyorduk ama bu sonuç ile de genel kabul görmüş oldu" diye konuştu.

Yok satıyor

Artvin Arıcılar Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, Macahel'de üretilen balların sağlık açısından önemine dikkat çekerek, doktor tavsiyesi ile eczanelerde satılması gerektiğini vurguladı.

Bölgede 117 arıcının yaklaşık 8 bin kovan ile burada geçimlerini sağladığını belirten Durmuş, "Bizim burada gübre, ilaçlama olmadığı için balımız kaliteli oluyor. Altın Bal ödülü alan ballarımızın kalitesi yüksek rakım ve çevrede fabrika dumanı olmamasından geliyor. Siparişlere yetişilemiyor ve balı yok satıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kızı ile birlikte 24 yıldır arıcılık yapan Melehat Gülbin ise ürettiği balın dünya çapında ödül almasından dolayı mutlu olduğunu, Artvin Valiliği bünyesinde Orman Bölge Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü katkılarıyla aldıkları eğitimler ile bal üretiminde verimin de arttığını söyledi. - ARTVİN