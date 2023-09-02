Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Macahel'de arıcılar dünyaca ünlü balın sağımına başladı. Macahel Balı, dünyanın en kapsamlı bal yarışmalarından birinde 'Altın Kalite Ödülü'ne layık görüldü.

- Macahel balı Anzer Balı'na rakip oluyor

Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Macahel'de arıcılar dünyaca ünlü balın sağımına başladı

ARTVİN - Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Macahel'de arıcılar dünyaca ünlü balın sağımına başladı.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Macahel bölgesinde üretilen 'Macahel Balı; İngiltere'de düzenlenen ve dünyanın en kapsamlı bal yarışmalarından olan London International Honey Awards 2023'te 'Altın Kalite Ödülü'ne layık görüldü. Zengin fauna ve florası ile dikkat çeken Macahel bölgesi, Türkiye'de bulunan 10 bin çeşit bitki türünün 2 bin 727 çeşidini bünyesinde barındırıyor. Koruma altında olan bölgeye has saf Kafkas arı ırkından elde edilen bal, yöre halkının temel geçim kaynakları arasında yer alırken, dünya çapında tescillenen Macahel Balı'nın ağaçlardaki karakovan ve meralardaki peteklerin sağımına başlandı.

Oldukça zor coğrafyaya sahip bölgede üreticiler arı kovanlarına ulaşmak içinde bin bir çile çekerken, bazen kayaların arasından, bazen dik yamaçtan, kovanlara ulaşıyor. Bazen de metrelerce yükseklikte bulunan ağaçların tepesinden karakovan ballarını topluyor. Bal, kalitesi ile Rize'nin Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer Balı'na da rakip gösteriliyor.

"Ödül sonrası balımız yok satıyor"

Sağım sezonunu açtıklarını belirten Artvin Arıcılar Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, bölgeye has Macahel balının kalitesinin dünya çapında tescillenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Durmuş "Tüm dünyanın bu faydalı ve doğal üründen haberdar olması ile yok satmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Üreticilerden Ersin Dalkıran ve İbrahim Kahya ise " 'Güneş girmeyen eve doktor girermiş' derler. Biz de bu konu tam tersine; bal giren eve doktor girmez. Balının şöhretinin sadece bölgeyle sınırlı kalmaması, tüm Türkiye ve dünyaya yayılması sevindirici. Bu gurur hepimizin. Taşıdığı eşsiz doğal güzelliklerle Camili (Macahel) apiterapi merkezi haline getirmeye gayret gösteriyoruz. Devlet büyüklerimizin de Macahel balını tercih etmesi bizi de mutlu ediyor" ifadelerimi kullandı.