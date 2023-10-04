M Oil ve TotalEnergies İstasyonlarından Paraf Kart Sahiplerine Özel Fırsatlar

M Oil ve TotalEnergies istasyonları, Halkbank 'Paraf Kart' sahiplerine özel ayrıcalıklı fırsatlar sunuyor. 1 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak 500 TL ve üzeri dördüncü akaryakıt ya da otogaz alışverişlerine 100 TL değerinde ParafPara hediye ediliyor.

M Oil ve TotalEnergies istasyonları, Halkbank 'Paraf Kart' sahiplerine özel ayrıcalıklı fırsatlar sunduğunu duyurdu. Buna göre 1 Ekim-15 Kasım tarihlerinde anlaşmalı M Oil ve TotalEnergies istasyonlarında geçerli olmak üzere farklı günlerde ve tek seferde yapılacak 500 TL ve üzeri dördüncü akaryakıt ya da otogaz alışverişlerine 100 TL değerinde ParafPara hediye ediliyor.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Paraf, Parafly, Parafree, Paraf Genç, Paraf Kadın, Paraf Business, Paraf Esnaf, Paraf KOBİ, Eczacı Paraf, Eczacı Paraf KOBİ, Paraf Üreten Kadın kart sahiplerinin yararlanabildiği kampanyaya katılmak için ilk alışverişten önce Paraf Mobil'den 'Hemen Katıl' butonuna tıklanması ya da bankada kayıtlı cep telefonlarından MOIL veya TE2023 yazıp 3404'e SMS gönderilmesi ve katılımın onaylanmasının ardından akaryakıt alışverişinin mutlaka Paraf POS'larından gerçekleştirilmesi gerekiyor.

"1 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında yapılan dördüncü 500 TL'lik alışverişin ertesi günü Paraf Kart'a tanımlanan 100 TL ParafPara, 25 Aralık 2023 saat 21.59'a kadar Paraf üyesi M Oil ve TotalEnergies istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında kullanılabiliyor. Her müşteri kampanyaya bir defa katılabiliyor."