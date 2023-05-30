M Oil, Valvoline ile iş birliği düzenledi

Gerçekleştirilen iş birliği ile M Oil, Volvoline markasının ülke distribütörü olmasının yanı sıra hem Türkiye'de Valvoline ürünlerinin üretimini gerçekleştirecek hem de markanın bilgi ve deneyimlerine erişebilecek.

Bugün bir otelde düzenlenen imza törenine Valvoline Global Ürünler EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Davide Crespi, OYAK Enerji Sektörü Grup Başkanı Yüksel Yılmaz ve GüzelEnerji Genel Müdürü Tolga Işıltan katıldı.

"MARKAMIZLA SON İKİ YILDA ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTIK"

İş birliğine ilişkin açıklamalarda bulunan OYAK Enerji Sektörü Grup Başkanı Yüksel Yılmaz, "OYAK Genel Müdürümüz Süleyman Savaş Erdem'in 2016 yılında göreve gelmesiyle enerji de bizim için stratejik ve büyüme odaklı alanlardan biri olarak gündeme geldi. Daha önce sadece elektrik üretiminde var olan OYAK enerji şirketleri içerisine akaryakıt dağıtımını, LPG dağıtımını ve akaryakıtla aslında madeni yağ üretim ve dağıtımını da almış olduk. Madeni yağ da bizim ülkemiz için, ülkemizin coğrafyası, iş gücü ve pazar büyümesi açısından önemli alanlardan biriydi. Bu alanda kendi M oil markamızla son iki yılda önemli başarılara imza attık. Ancak bunu bir de uluslararası iş birliğiyle taçlandırmak istedik. Bu anlamda da son bir yılda çalışmalarımızı yürüttük. Bunun bugün burada pozitif sonuçlanması bizim için çok önemli ve gurur verici bir anlam ifade ediyor" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ 3-4 YIL İÇİNDE DE 60 BİN TONA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Sözlerine devam eden Yılmaz, "Biz Valvoline iş birliğimizin yanında kendi yatırımımızı da planlıyoruz. Mevcut tesisimizi büyütüyoruz. Aliağa'da yeni modern bir tesis yapıyoruz. 60 bin tonluk bir madeni yağ üretim tesisi yapacağız. Bununla beraber Valvolinin know-how'uyla o bölgede ciddi bir istihdam sağlayacağız, ihracata katkıda bulunacağız. İç pazara da kaliteli bir madeni yağ üretimi ve tesisi getirmiş olacağız. 2024 yılında bu tesisi faaliyete alacağız. Önümüzde ki 3-4 yıl içinde de 60 bin tona ulaşmayı hedefliyoruz. Madeni yağ özelinde daha sonraki günlerde başka projeler, başka geliştirmeler daha büyük iş birlikleri çıkabilir. Başka alanlara da yayılabiliriz. Valvoline dünyadaki ilk motor yağı markası, 150 yıllık bir marka. Valvoline'nin beklentileriyle bizim beklentilerimiz uyuştu ve kendileriyle 140 ülke de faaliyet gösteren kaliteden asla ödün vermeyen, onların prensipleriyle bizim prensiplerimiz uyuştuğu için onları tercih ettik" diye konuştu.

DAVİDE CRESPİ: TÜRKİYE DİNAMİK VE CANLI BİR PAZAR

Valvoline markasının 150 yıldır motor yağları, endüstriyel yağlar, gresler ve kimyasal ürünler üretiğini ve otomotiv endüstrisinde uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirten Valvoline Global Ürünler EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Davide Crespi, "150 yıllık geçmişimizde müşterilerimize ve iş ortaklarımıza yüksek kaliteli ürünler ve çözümler sunmaya odaklandık. Bugün, Valvoline için kilit öneme sahip bir pazarda yeni bir iş birliğine başlayacağımızdan dolayı önemli bir dönüm noktası. Türkiye dinamik ve canlı bir pazar ve ayrıca Valvoline için öncelikli ülkelerden biri. Son birkaç yıldır vizyonumuzla uyumlu, değerlerimizi paylaşan, birlikte büyümeye ve genişlemeye devam edebileceğimiz güçlü bir ortak arıyorduk. Bugün attığımız imzayla müşterilerimize en iyi hizmeti sunacak bir ortakla başarılı bir yolculuğa başladık. Birlikte, pazarın mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak ve müşterilerimizin büyümesini ve başarılı olmasını sağlamak için ürün ve hizmetler bağlamında güçlü bir yol haritası oluşturacağız. Dağıtım işini kaliteli ve yetenekli ellere bıraktığımızdan emin olduğumuz gibi hem Türkiye'de hem bölgede büyümeye katkı sunabilecek üretim ayak izini artırmayı da dört gözle bekliyoruz. Bu projede yarattıkları güven, ortaya koydukları güçlü iş birliği ve gösterdikleri bağlılıktan dolayı GüzelEnerji ekibine, Valvoline'daki arkadaşlarımıza ve bu yolculukta her iki şirkete de destek olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.