LVMH, Çin pazarındaki toparlanma sayesinde işlerini istikrarlı tutuyor

BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Dünyanın önde gelen lüks şirketler grubu LVMH, ABD'deki lüks pazarının yavaşladığını ancak Çin'in satış pazarında yaşanan toparlanma sayesinde işlerin istikrarlı kaldığını söyledi.

LVMH'nin Mali İşler Müdürü (CFO) Jean-Jacques Guiony Salı günkü kazanç açıklama konferansında yaptığı açıklamada, grubun ABD'deki satışlarının ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azaldığını ve bunun başlangıç seviyesi ürün satışlarındaki düşüşten kaynaklandığını söyledi.

Guiony, Kovid-19 sonrası teşvik ödemelerindeki azalmanın düşüşe katkıda bulunmuş olabileceğini ancak kesin sebebin net olmadığını ifade etti. Guiony ayrıca LVMH'nin en pahalı markalarındaki yüksek fiyatlı ürünlerin, muhtemelen enflasyona, öğrenci borcuna ve ekonomiye daha az duyarlı olan daha varlıklı müşteriler sayesinde ABD'de iyi durumda olduğunu sözlerine ekledi.

ABD'li medya kuruluşu CNBC, konuyla ilgili haberinde, "Çin, ABD ile büyük bir tezat oluşturdu" ifadelerine yer verdi. Haberde, LVMH satışlarının ilk çeyrekte yüzde 17 arttığı ve Japonya hariç Asya'daki yüzde 34'lük artışın buna yardımcı olduğu belirtildi.

New York Times'a göre ise 2023'ün Nisan ayında LVMH hisseleri rekor seviyeye yükselerek piyasa değeri 500 milyar ABD dolarını aşan ilk Avrupalı şirket oldu.

İtalyan lüks moda markası Brunello Cucinelli'nin eş CEO'su Luca Lisandroni, 2023'ü Çin pazarı için "altın bir yıl" olarak nitelendirdi.

Morgan Stanley'de hisse senedi analisti olan Edouard Aubin, "Bu yıl lüks sektörünün büyümesindeki en önemli başarı etkeninin Çin olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.