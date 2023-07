Luxury Square ve Old Bazaar mağazası Dalaman Havalimanı'nda açıldı

TAV Havalimanları ve Unifree Duty Free/Gebr. Heinemann'ın iştiraki ATÜ Duty Free, gümrüksüz mağazacılık hizmet ağını genişleterek Dalaman Havalimanı'nda da duty free operasyonlarına başladı.

ATÜ Duty Free'den yapılan açıklamaya göre, gümmrüksüz mağaza işletmeciliğinin deneyimli şirketlerinden ATÜ Duty Free, modaya yön veren dünyaca ünlü markaları bir araya getirdiği multi-brand konseptli Luxury Square ve farklı kategorilerden en özel yerel ürünlerin sunulduğu Old Bazaar mağazasını Dalaman Havalimanı'nda açtı.

Dalaman Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde, gidiş katında konumlanan Luxury Square 236 metrekare alanda, Old Bazaar ise 71 metrekare alanda benzersiz bir alışveriş deneyimi sunuyor. Luxury Eyewear ise pop-up mağaza konseptinde aynı alanda yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dalaman Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Hayrettin Balcıoğlu, Türkiye'nin incisi bölgeyi dünyada temsil eden Dalaman Havalimanı'nda, uluslararası başarılarıyla gururlandıkları ATÜ Duty Free ve YDA'nın iş birliğinde uluslararası standartlarda markaların yer aldığı mağazaların açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

Havacılık sektörünün her geçen gün gelişerek büyümeye devam ettiğini aktaran Balcıoğlu, "Devlet Hava Meydanları İşletmemizin bilgi birikimi, özel sektör kuruluşlarının enerjisi ve elbette havalimanlarında görev yapan başta emniyet ve gümrük teşkilatımızın çalışmalarının sivil havacılığımızın bugünlere gelmesinde katkısı büyük. Alanında uluslararası deneyime sahip şirketlerin iş birliğinden doğacak güç birliği, havacılık sektörümüzün daha iyi yerlere gelmesine katkı sağlayacaktır. TAV Havalimanları ile Gebr.Heinemann, Unifree ortaklığındaki gümrüksüz mağazacılık alanında bugün 6 ülkede yer alan ATÜ Duty Free'nin, YDA ile oluşturduğu bu sinerjinin başarılı çalışmalarla küresel ölçekte katlanarak artacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ATÜ Duty Free Üst Yöneticisi ( Ceo ) Ersan Arcan da şu değerlendirmelerde bulundu:

"ATÜ Duty Free olarak, 23 yılda küresel ölçekte operasyonlarımızla edindiğimiz bilgi birikimi ve deneyimimizi Dalaman Havalimanı'na taşımaktan ve operasyon haritamıza ülkemizin en gözde turizm rotalarından olan Dalaman'ı eklemekten mutluluk duyuyoruz. Dalaman Havalimanı'nda, yaklaşık 700 bin avro yatırımla hayata geçirdiğimiz Luxury Square ve Old Bazaar mağazalarımızla çok farklı iki konsept altında yolcularla buluşuyoruz. Dünyanın en seçkin markalarının tek noktada yer aldığı Luxury Square'da, misafirlerimiz lüks markaların en yeni ve popüler koleksiyonlarından ürünleri bir arada bulabilecek. Old Bazaar mağazamızda ise Anadolu'nun dört bir köşesinden çok çeşitli yerel ürünleri geniş bir yelpazede yolculara sunacağız. Kültürel değerlerimizin yerli ve yabancı yolcuyla buluşması açısından önemli bir misyona sahip olan markamız Old Bazaar ile ülkemizin tanıtımına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca, Dalaman'a özel olarak ikonik markaların güneş gözlüğü koleksiyonlarının yer aldığı 'Luxury Eyewear' pop-up mağazası da tasarladık. Bu konsept markalarımız ile farklı tercihlere yönelik geniş bir ürün çeşitliliği getirerek tüm misafirlerimize ayrıcalıklı alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Dalaman Havalimanı'na bu anlamda değer katmaktan mutluluk duyuyoruz.'"

"Luxury Square ve Old Bazaar konseptlerini misafirlerimize tanıtmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz"

Unifree Duty Free CEO'su Ali Şenher ise Unifree Duty Free olarak, 40 yıllık gümrüksüz satış tecrübesiyle her zaman en iyi ürün ve markaları, en modern ve şık mağaza konseptleriyle misafirlere sunduklarını aktararak, "Türkiye'nin en önemli turizm bölgesi olan Dalaman Havalimanı'nda işletmecisi olduğumuz gümrüksüz satış alanında, Luxury Square ve Old Bazaar konseptlerini misafirlerimize tanıtmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Dünyaca ünlü markaları bünyesinde barındıran Luxury Square, güneş gözlüğü koleksiyonlarının yer aldığı Luxury Eyewear ile Türkiye'nin yöresel tatlarını ve unsurlarını yolcular ile buluşturmayı hedefleyen Old Bazaar konseptlerinin; seyahatleri için ülkemizi tercih eden misafirlerimizin tatillerini daha unutulmaz kılacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

YDA Dalaman Havalimanı CEO'su Yiğit Laçin de Dalaman Havalimanı'nda Luxury Square, Luxury Eyewear ve Old Bazaar mağazalarının açılışından dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Modern alışveriş deneyimi sunan Luxury Square, pop-up mağaza Luxury Eyewear ve otantik atmosfere sahip Old Bazaar mağazası, terminalimizdeki misafir ağırlama konseptine mükemmel bir uyum sağlıyor. Dünyaca ünlü moda markalarının buluştuğu multi-brand konseptli Luxury Square ve farklı kategorilerden seçkin yerel ürünlerin sunulduğu Old Bazaar mağazası, misafirlerimizin alışveriş deneyimini zenginleştirmek ve havalimanında geçirdikleri süre boyunca sunduğumuz hizmet kalitesini daha da artırmak adına önemli bir kilometre taşı niteliğindedir. Dalaman bölgesi adına önemli bir gelişme olduğuna inandığım bu süreçte emeği geçen tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Luxury Square, Luxury Eyewear ve Old Bazaar mağazalarının, havalimanımızı ziyaret eden misafirlerimize keyifli ve ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi yaşatacağına inancımız tam."