Lütfi Elvan, Kalyon Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 80 yıldır, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına sürdürülebilir değer katma amacıyla pek çok farklı sektörde faaliyetlerini sürdüren Kalyon Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini, kamuda ve ekonomi yönetiminde önemli görevlerde bulunmuş Lütfi Elvan üstlendi. 2019'dan bu yana Holding bünyesinde bulunan Mustafa Koçar da Üst Yöneticilik ( Ceo ) görevine atandı.

Lütfi Elvan'ın uzun yıllara dayalı yönetimsel tecrübe ve birikimlerinden en üst düzeyde faydalanmayı hedefleyen Kalyon Holding; 2019'dan bu yana Strateji ve Finansal İlişkiler Grup Başkanı görevini başarıyla yürüten Mustafa Koçar'ın da CEO'luk görevine atanmasıyla geçen yıl hız verdiği kurumsallaşma yönündeki adımlarına yenilerini eklemiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elvan, "Yaklaşık 37 yıl kamuda milletimize hizmet etmek bizlere nasip oldu. Uzmanlık görevimden başlayarak bulunduğum her görev ve makamda devletimizin ve ülkemizin kalkınması için ilke ve değerlerimizden taviz vermeden görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Edindiğimiz tecrübeyi bu sefer özel sektörde, ilkelerimize sadık kalarak, yine ülkemizin gelişmesine katkı sunmak için kullanacağız." ifadelerine yer verdi.

Enerjiden inşaata, ulaşımdan altyapıya kadar pek çok sektörde sürdürdüğü faaliyetleri ile Türkiye'nin kalkınma ve büyümesine önemli katkılarda bulunan Kalyon Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini yürütecek olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Elvan, "Gerek eğitim hayatım gerek kamudaki çalışmalarım süresince edindiğim bilgi ve deneyimi özel sektöre taşıyarak; Holding'in bugüne kadar ülkemize sunduğu değeri daha da artırmasına katkı sunmayı amaçlıyorum." açıklamasında bulundu.

Kalyon Holding'in CEO'luk görevine atanan Mustafa Koçar da Kalyon ailesine katıldığı 2019'dan bugüne kadar Holding'i faaliyet gösterdiği her alanda daha da yukarılara taşıyacak stratejileri oluşturmak ve yürütmek için çalıştığını vurgulayarak, "Holdingimiz, Türkiye için üretmeye, yatırım yapmaya, istihdama katkı sunmaya devam ediyor. Artık önümüze, ülkemize sağladığımız değeri küresel boyutta açılımlar ile büyütme, güçlendirme hedefi koyduğumuz bir noktadayız. Sadece ülkemiz sınırlarında değil, uluslararası alanda da başarılarıyla adından söz ettiren Kalyon Holding'in CEO'luk görevine atanmak, benim için büyük bir gurur vesilesi olduğu kadar çok da büyük bir sorumluluk" değerlendirmesine yer verdi.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ise konu ile ilgili şunları aktardı:

"Devlet Planlama Teşkilatı'ndaki kariyerinin ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Kalkınma Bakanlığı, TBMM Bütçe ve Planlama Komisyonu Başkanlığı ve son olarak da Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerinde bulunmuş böylesine kıymetli ve başarılı bir ismin ailemize katılmasından dolayı son derece memnunum. Sayın Lütfi Elvan'ın, kendisini bugünlere taşıyan güçlü çalışma prensiplerinin rehberliğinde, Kalyon Holding'in ulusal ve uluslararası çapta belirlediği kurumsal stratejilerine çok değerli bir vizyon katacağına yürekten inanıyorum. Diğer yandan; son dört yıldır Strateji ve Finansal İlişkiler Grup Başkanı olarak kurumumuzda çok başarılı işlere imza atan Sayın Mustafa Koçar'ın da yeni görevini tebrik ediyor; muvaffakiyetinin devamını diliyorum."