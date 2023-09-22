Lüleburgaz Belediyesi Tarımsal Arazi Hasadı

Lüleburgaz Belediyesi, belediyeye ait tarımsal arazide ektiği ayçiçeklerinin hasadını gerçekleştirdi ve elde edilecek yağları ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtacak.

Lüleburgaz Belediyesi, belediyeye ait yaklaşık 380 dekar büyüklüğündeki tarımsal araziye ektiği ayçiçeklerinin hasadını gerçekleştirdi. Ayçiçeklerinden elde edilecek yağlar bu yıl da ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.

Lüleburgaz Belediyesi, bu yıl Ayvalı mevkisinde kendisine ait yaklaşık 380 dönümlük arazide ayçiçek ekti.

Nisan-Mayıs ayları arasında ekimi yapılan ayçiçeklerinin hasadı, Tarımsal Hizmetler Birimi Uzmanı Necmi İnci'nin koordinesinde gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 'tarladan sofraya' anlayışıyla gerçekleştirdiği hasadın ardından elde edilecek ayçiçek yağları ihtiyaç sahibi vatandaşların sofrasına ulaştırılacak.

Lüleburgaz Belediyesi, yine bu yıl belediyeye ait 96 dönümlük alanda da buğday ekimi gerçekleştirmiş ve Temmuz ayında hasadını yapmıştı.