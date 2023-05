Lüleburgaz Belediyesi, NEETPRO projesiyle iş gücüne katılımı artırmayı hedefliyor

Lüleburgaz Belediyesi, iş gücüne katılım ve istihdam edilebilirliğin artırılmasını hedefleyen 'Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı için Hibe Programı'nı (NEETPRO) hayata geçirecek.

'NEET PRO' kapsamında hazırlanan 'Improve and Develop NEETs Skills and Competencies for Succesful Job Placement' isimli Avrupa Birliği (AB) projesi hibe almaya hak kazandı. Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası'nın eş başvuran olduğu ve 12 ay sürecek projenin iştirakçileri ise Kırklareli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu ile Lüleburgaz Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş. oldu.

Söz konusu projenin sözleşmesi, Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'nda imzalandı.