Lüleburgaz Belediyesi İnşaat Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi'nde Milyonlarca Lira Tasarruf Ediyor

Lüleburgaz Belediyesi'nin Trakya'da bir ilk olarak hayata geçirdiği İnşaat Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi'nde milyonlarca lira tasarruf edildi. İnşaat ve yıkıntı atıkları ile bozuk yollardan çıkan parke taşların geri kazanılması sayesinde bu yıl elde edilen tasarruf miktarı 7 milyon TL'ye ulaştı. Tesiste geri kazanılan atıklar, üstyapı ve altyapıda dolgu malzemesi olarak kullanılıyor.

Lüleburgaz Belediyesi'nin Trakya'da bir ilk olarak hayata geçirdiği İnşaat Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi'nde milyonlarca lira tasarruf edildi. İnşaat ve yıkıntı atıkları ile bozuk yollardan çıkan parke taşların geri kazanılması sayesinde bu yıl elde edilen tasarruf miktarı 7 milyon TL'ye ulaştı. Tesiste geri kazanılan atıklar, üstyapı ve altyapıda dolgu malzemesi olarak kullanılıyor.

Lüleburgaz Belediyesi'nin en çevreci yatırımlarından biri olan ve 2021 yılının Kasım ayında hizmete alınan İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi'nde sadece bu yılın ilk 9 ayında 30 bin ton atık dolgu malzemesine dönüştürüldü.

Bununla birlikte inşaat ve yıkıntı atıkları ile bozuk yollardan çıkan parke taşların geri kazanılması ile bu yıl 7 milyon TL tasarruf elde edildi.

Tesise inşaat ve yıkıntı atıklarından getirilen malzemeler, konkasör haznesine yüklendikten sonra 0 ile 15 santimetre aralığında, istenilen ebatlarda kamyonlara yüklenerek geçici stok alanında depolanıyor.

Elde edilen malzemeler yol yapımlarında alt temel, altyapı çalışmalarında da dolgu malzemesi olarak kullanılıyor.