Lula da Silva: BRICS, Finansman ile Eşitsizliği Azaltabilir

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, BRICS blokunun finansman sağlayarak eşitsizliğin azaltılmasına yardım edebileceğini belirtti. Lula da Silva, BRICS Zirvesi'nde yeni ülkelerin katılımının önemli olduğunu vurguladı.

BRASILIA, 3 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva Çarşamba günü yaptığı açıklamada, BRICS blokunun gelişmekte olan ülkelere ağır şartlar dayatmadan finansman sağlayarak eşitsizliğin azaltılmasına yardım etmek suretiyle küresel çapta "olağanüstü bir rol" oynayabileceğini belirtti.

Yabancı basın temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelen Lula da Silva, ay sonunda Güney Afrika'da düzenlenecek olan 15. BRICS Zirvesi'nden beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek Suudi Arabistan, Arjantin ve diğer büyük gelişmekte olan ülkelerin bloka katılmasının "son derece önemli" olduğunu söyledi.

Güney Afrika hükümetine göre 40'tan fazla ülke BRICS'e katılmak istediğini bildirdi.

Lula da Silva, "Bu toplantıda muhtemelen BRICS'e hangi yeni ülkelerin katılabileceğine oy birliğiyle karar vereceğiz. BRICS koşullarını karşılayan diğer ülkelerin gruba katılımına izin verilmesinin azami önem taşıdığına inanıyorum" dedi.

Devlet Başkanı, "Küresel bir perspektiften bakıldığında BRICS'in olağanüstü bir rol oynayabileceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Lula da Silva, BRICS Yeni Kalkınma Bankası'nın Uluslararası Para Fonu'ndan "daha etkin ve cömert" olması gerektiğini söyledi.

BRICS bloku Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika olmak üzere gelişmekte olan beş ülkeden oluşuyor.¦