Lüks Giyim Markası Bonesmen, İsrail'e Sevkiyatlarını Durdurdu

Orta Doğu pazarında büyük ilgi gören lüks giyim markası Bonesmen, İsrail-Filistin savaşı nedeniyle İsrail'e yapılan sevkiyatlarını mecburi olarak durdurma kararı aldı. Marka, satışlarını ve mağaza açma planlarını askıya aldı.

Orta Doğu pazarında büyük ilgi gören lüks giyim markası Bonesmen, devam eden İsrail- Filistin savaşı nedeniyle İsrail'e yapılan sevkiyatlarını mecburi olarak durdurma kararı aldı.

Bonesmen giyim markası, lüks ve sınırlı sayıda tasarımlarıyla dünya çapında dikkat çeken bir isim haline gelmişti. İsrail pazarı da bu markanın büyümesine katkı sağladı. Ancak son dönemde yaşanan İsrail- Filistin savaşı, markanın İsrail'deki satışlarını ve mağaza açma planlarını etkiledi.

Satışlar ve mağaza açma planları savaş nedeniyle askıya alındı

Son dönemde İsrail ve Filistin arasında yaşanan savaş, Bonesmen'in İsrail'e olan sevkiyatlarını mecburi olarak durdurdu. Güvenlik nedenleriyle, bu tür ticari faaliyetlerin devam ettirilmesi mümkün olmadı. Ülkede online olarak faaliyetlerine yeni başlayan marka, 2025 yılına kadar Kudüs, Tel Aviv ve Hayfa şehirlerinde üç aktif mağazaya ulaşmayı planlıyordu. Online satışlarını da durdurmak zorunda kalan Bonesmen, fiziki olarak mağazalaşma planını da askıya aldı. Alınan siparişler ise lojistiklerin yapılamaması sebebiyle iptal edildi.

Bonesmen'den barış temennisi

Bölgede yaşanan savaşı büyük bir üzüntüyle izlediklerini ifade eden marka yetkilileri, savaşın sona ermesi ve bölgedeki barışın yeniden tesis edilmesi için tüm taraflara çağrıda bulundu. Marka sözcüsü, moda ve tasarımın ötesinde insanların huzur içinde yaşayabileceği bir dünya umudunu taşıdıklarını belirtti. - İZMİR