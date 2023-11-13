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Lukoil ve Çinli şirket arasında gaz işleme tesisi anlaşması imzalandı

Rus petrol şirketi Lukoil, Çin Ulusal Kimya Mühendisliği ve İnşaat Şirketi 7 (CC-7) ile Rusya'nın Stavropol bölgesinde gaz işleme tesisi inşası için işbirliği anlaşması imzaladı. Lukoil, Kuzey Hazar'da ürettiği doğal gazın bu tesiste işleneceğini belirtti. Yaptırımlar nedeniyle Batılı şirketlerin Rusya pazarından çekilmesine rağmen, Çinli şirketlerin Rus enerji sektöründeki faaliyetleri artıyor.