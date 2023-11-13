Lukoil ve Çinli şirket arasında gaz işleme tesisi anlaşması imzalandı
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Rus petrol şirketi Lukoil, Çin Ulusal Kimya Mühendisliği ve İnşaat Şirketi 7 (CC-7) ile Rusya'nın Stavropol bölgesinde gaz işleme tesisi inşası için işbirliği anlaşması imzaladı. Lukoil, Kuzey Hazar'da ürettiği doğal gazın bu tesiste işleneceğini belirtti. Yaptırımlar nedeniyle Batılı şirketlerin Rusya pazarından çekilmesine rağmen, Çinli şirketlerin Rus enerji sektöründeki faaliyetleri artıyor.
Rus petrol şirketi Lukoil, Çin Ulusal Kimya Mühendisliği ve İnşaat Şirketi 7 (CC-7) şirketiyle Rusya'nın Stavropol bölgesinde gaz işleme tesisi inşası için işbirliği anlaşması imzalandığını bildirdi.
Lukoil'den açıklamasında, gaz işleme tesisinin Stavropol bölgesinde inşa edeceği belirtildi.
Tesiste, Lukoil'in Kuzey Hazar'da ürettiği doğal gaz işlenecek.
Yaptırımlar nedeniyle çok sayıda Batılı şirket Rusya pazarından çekilirken, Çinli şirketlerin Rus enerji sektöründeki faaliyetleri giderek artıyor.