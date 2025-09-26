Haberler

Lufthansa Grubu İdari Çalışanların Yüzde 20'sini İşten Çıkarmayı Planlıyor

Güncelleme:
Alman hava yolu firması Lufthansa, maliyetleri düşürmek amacıyla idari çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracağını açıkladı. Bu durum, yaklaşık 15 bin çalışanı etkileyecek.

Lufthansa, işten çıkarmalara ilişkin açıklama yapmazken, şirketin 29 Eylül'de düzenleyeceği sermaye piyasaları gününde maliyet düşürme planını duyurması bekleniyor.

Lufthansa Grubu, yaklaşık 103 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
