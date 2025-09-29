Haberler

Lufthansa, 2030'a Kadar 4 Bin Çalışanını İşten Çıkarıyor

Alman havayolu şirketi Lufthansa, dijitalleşme ve yapay zeka kullanımının artması nedeniyle 2030 yılına kadar 4 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. İşten çıkarmalar ağırlıklı olarak idari görevlerdeki çalışanları etkileyecek.

Alman havayolu şirketi Lufthansa dijitalleşme ve yapay zeka kullanımının artacağı gerekçesiyle 2030 yılına kadar 4 bin çalışanının işten çıkarılacağını duyurdu.

Almanya merkezli şirketlerin çalışanları ile yollarını ayırma kararlarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Son olarak Alman havayolu şirketi Lufthansa 2030 yılına kadar 4 bin çalışanı ile yollarının ayrılacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada işten çıkarma gerekçesi olarak özellikle idari hizmetlerde dijitalleşme ve yapay zeka kullanımının artacak olması gösterildi.

Münih merkezli şirketin açıklamasında "İşten çıkarmalar ağırlıklı olarak operasyonel görevlerden ziyade idari görevde olanları etkileyecek. Dijitalleşme ve yapay zekanın artan kullanımı bir çok alanda ve süreçte daha fazla verimlilik sağlayacak" denildi.

Uzun süredir aşırı maliyet giderleri ile mücadele eden Lufthansa, henüz korona virüs salgını öncesindeki verimliliğine ulaşamadı.

Lufthansa'nın Almanya'da yaklaşık 103 bin çalışanı bulunuyor. - BERLİN

