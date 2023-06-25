Lübnanlı gurbetçiler, ekonomik krizle boğuşan ailelerine kurban ve hac yardımı sağlıyor

Lübnan'da yaşanan ağır ekonomik kriz, halkın Kurban Bayramı'nı normal bir şekilde geçirebilmesini ve hac ibadetini yerine getirebilmesini güçleştiriyor. Ancak Lübnanlı gurbetçiler, topraklarından uzakta yaşadıkları Körfez ve Batı ülkelerindeki ailelerine kurbanlık hayvan satın alabilmeleri, bayram masraflarını giderebilmeleri ya da hacca gitmek isteyenlerin yolculuk giderlerini sağlayabilmeleri için destek veriyor. Bu yardımlar, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak görülüyor.

Topraklarından uzakta Körfez ve Batı ülkelerinde yaşayan Lübnanlı gurbetçiler, 3 yılı aşkın süredir derin bir ekonomik krizle boğuşan anavatanlarındaki ailelerine kurban ve hac yardımı sağlıyor.

Lübnan'ın içinde bulunduğu ağır ekonomik kriz, halkın Kurban Bayramı'nı normal bir şekilde geçirebilmesi, kurbanlık hayvan alabilmesi veya kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getirebilmesini güçleştirdi.

Artan enflasyon satın alma gücünü erozyona uğratırken bu durum Lübnanlıların birikimlerinin erimesine ve hac yolculuğunun adeta "uzak bir hayal" haline gelmesine neden oldu.

2019'dan bu yana finansal çöküşe ve yaşam koşullarının giderek kötüleşmesine yol açan ciddi ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da, hükümet bir borç programına varmak ve çöküşü durdurmak için Uluslararası Para Fonu ile anlaşma yapmaya çalışıyor.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen Lübnan, Kurban Bayramı öncesi toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birine sahne oluyor.

Topraklarından uzakta Körfez ve Batı ülkelerinde yaşayan Lübnanlı gurbetçiler, ekonomik krizle boğuşan anavatanlarındaki ailelerine kurbanlık hayvan satın alabilmeleri, bayram masraflarını giderebilmeleri ya da hacca gitmek isteyenlerin yolculuk giderlerini sağlayabilmeleri için destek veriyor.

Başta Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kenti olmak üzere ülkenin kuzey bölgesinde yaşayan halkın büyük bir kısmı, bu yıl yurt dışındaki akrabalarının yardımıyla kurban kesecek.

Gurbetçilerden "hac yolculuğu" için destek

Trablusşam'da "El-Muvahhid" adı verilen hac kampanyasını organize eden Hüsam Merhaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan'dan bir kişinin hacca gidebilmesi için ortalama maliyetin 4 ila 6 bin dolar olduğunu ve hizmetlerin seviyesi arttıkça bu rakamın daha da yükseldiğini söyledi.

Halkın içinde bulunduğu trajik ekonomik durum düşünüldüğünde hac maliyetinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Merhaba, bu konuda yurt dışında yaşayan Lübnanlıların desteğine dikkati çekti.

Merhaba, "Yurt dışında ikamet eden hayırsever vatandaşlarımız, bu yıl hacı adaylarının çoğunun masrafını karşılamakta yanımızda oldu." dedi.

Geçmiş yıllarda hac ibadetini yerine getiren Mustafa Halid, başta Trablusşam olmak üzere ülkenin birçok yerinde hac ibadetini yerine getirenlerin büyük kısmının gurbetçilerden mali destek aldığını belirtti.

Lübnanlı hacı Ali eş-Şami de hac ibadetinin tüm Müslümanların kalbinde müstesna bir değeri olduğunu ancak fiyatların yüksek olması nedeniyle insanların bu ibadeti yerine getiremediğini dile getirdi.

Şami, "Lübnan'dan bu yıl hacca gidenlerin çoğu yurt dışındaki çocukları ve akrabalarının katkılarıyla bu imkanı yakaladı." dedi.

Yurt dışındaki akrabalarının yardımıyla kurban kesecekler

Lübnan'daki Zekat ve Hayır Evi Vakfı'nda hayır işleri ve bakım müdürü olan Abdullah el-Buş, kurban ibadetinin sosyal yardımlaşma açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

"Mevcut ekonomik krizin gölgesinde, kurban kesimleri artık eskisi gibi değil. İnsanlar mümkün olduğu kadar bu yıl da kurban kesmek için çabalıyor. Ancak ekonomik kriz ve fiyatlardaki artış kurban kesebilenlerin sayısını azalttı." diyen Buş, İspanya ve Avustralya'da ikamet eden Lübnanlıların ülkede yaşayan aile ve akrabalarına kurban kesebilmeleri için katkı sağladığını aktardı.

Gurbetçilerden gelen yardım ve sosyal dayanışmanın krizden önce de olduğunu ancak şimdilerde daha da arttığını vurgulayan Buş, özellikle Avustralya ve Körfez ülkelerinde ikamet eden Lübnanlıların kurban ve hac konusunda ailelerine destek verdiğini sözlerine ekledi.