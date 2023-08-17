Lübnan Ulaştırma Bakanı, Akdeniz'deki Gaz Sondaj Platformunun Görüntülerini Paylaştı

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye, Akdeniz'deki 9. Blok'ta yer alan gaz sondaj platformunun havadan çekilen görüntülerini paylaştı. Platform, Katar, Fransa ve İtalya enerji şirketleri tarafından ortak faaliyet gösteriyor.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye, doğal gaz sondaj çalışmasının yapıldığı Akdeniz'deki 9. Blok'ta yer alan dev platformun görüntülerini ilk kez paylaştı.

Beyrut Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan helikopterle bölgeye giden Bakan Hamiyye, deniz üzerinde kurulan sondaj platformunun havadan çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından yayımladı.

Hamiyye, paylaşımında, "İlk defa Beyrut Uluslararası Havalimanı'ndan 9. Blok'taki sondaj platformuna helikopter ile ziyaret gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Bir kısmı İsrail'e ait olan "Kana Gaz Sahası"nda yer alan 9. Blok, Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan yaklaşık 120 kilometre mesafede yer alıyor.

Katar'ın "QatarEnergy", Fransa'nın "TotalEnergies" ve İtalya'ya ait "Eni" enerji şirketleri söz konusu blokta ortak faaliyet gösteriyor.

Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad, dün yaptığı açıklamada, ülkenin kara sularında doğal gaz arama çalışması yapacak sondaj gemisinin 9. Blok'a vardığını ve 2-3 ay içinde çalışmaların sonucunu elde edeceklerini söylemişti.

Lübnan, 27 Ekim 2022'de, İsrail ile tartışmalı deniz sınırının çiziminde anlaşmaya vardıktan sonra gaz arama faaliyetlerine hız vermişti.