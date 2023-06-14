Lübnan, Suudi Arabistan ile ortak projeleri kolaylaştırmak için iletişim kanalları kuracak

Lübnan geçici hükümetinin Ekonomi Bakanı Emin Selam, Suudi Arabistan ile altyapı, petrol ve doğal gaz dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde ortak projeleri kolaylaştırmak amacıyla iletişim kanalları kuracaklarını açıkladı. İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini artırmak üzere gerçekleştirilen görüşmede, Lübnan'ın altyapı, petrol ve doğal gaz sektörlerindeki yatırım fırsatları ele alındı.

BEYRUT, 14 Haziran (Xinhua) -- Lübnan geçici hükümetinin Ekonomi Bakanı Emin Selam, altyapı, petrol ve doğal gaz dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde ortak projeleri kolaylaştırmak amacıyla ülkesinin Suudi bakanlıklarla iletişim kanalları kuracağını söyledi.

Selam, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid El Falih ile Salı günü Beyrut'ta gerçekleştirdiği ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini artırmanın yollarının ele alındığı görüşme sırasında söz konusu açıklamaları yaptı.

İki tarafın "ortak ön programlarda" işbirliği yapma konusunda mutabık kaldığını belirten Lübnanlı bakan, ülkesinin altyapı, petrol ve doğal gaz sektörlerindeki yatırım fırsatlarına ilişkin olarak bakanlığının kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Selam ayrıca Lübnan'ın Suudi tarafıyla işbirliği içinde denizcilik tesisleri, havaalanları, demiryolları, yenilenebilir enerji gibi yeni hayati önemdeki sektörlere açılmak istediğini söyledi.

El Falih ise Suudi Arabistan'ın, Lübnan'ın hızlı bir toparlanma ve refah potansiyelini barındırdığından emin olduğunu belirterek, ülkesinin Lübnan'ın ekonomik kalkınmasını desteklemeye kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

Görüşme, Lübnan ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde buzların eridiği bir dönemde gerçekleşti. 2021'in Ekim ayında eski Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi'nin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'deki iç savaşa müdahil olmasını eleştirmesinin ardından, Suudi Arabistan bu ülkeden her türlü ithalatı yasaklamış ve Beyrut büyükelçisini geri çağırmıştı.

Lübnan ve Suudi Arabistan ekonomi bakanları geçtiğimiz ay iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari etkileşimi artırmak üzere bir anlaşmaya varmıştı. Anlaşma iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden kurulması yönünde olumlu bir adım olarak görülüyor.