Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame Görev Süresinin Sonunda Ayrılacak

Almanya ve Fransa tarafından hakkındaki yolsuzluk davaları nedeniyle kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, görev süresinin 31 Temmuz'da sonra ereceğini ve bu sürenin yenilenmeyeceğini söyledi.

Almanya ve Fransa tarafından hakkındaki yolsuzluk davaları nedeniyle kırmız bültenle arama kararı çıkarılan Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, görev süresinin 31 Temmuz'da sonra ereceğini ve bu sürenin yenilenmeyeceğini söyledi.

Lübnan'ın 1993'ten beri Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürüten 73 yaşındaki Selame, Beyrut merkezli LBCI TV'nin düzenlediği bir programa katılarak, hükümetin görev süresi hakkında aldığı karara değindi.

Yaklaşık bir yıl önce hükümetin kendisine görev süresinin bir yıl daha uzatılmayacağını ilettiğini belirten Selame, görev süresinin 31 Temmuz'da sona ereceğini ve bu tarihten sonra hayatında yeni bir sayfa açacağını kaydetti.

Selame, Lübnan'ın yeni bir Merkez Bankası başkanı seçmemesi halinde yeni bir yol ayrımında olacağını vurguladı.

Merkez Bankası Başkanı'nın görev süresinin dolması halinde dokunulmazlığı kalkacak ve hakkındaki suçlamalardan dolayı Lübnan'da yargılanmasının önü açılacak.

Selame hakkındaki yolsuzluk suçlamaları

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame hakkında ilk olarak, Ocak 2021'de İsviçre'deki adli merciler tarafından "zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk" gibi suçlamalarla dava açılmıştı.

İsviçre Başsavcılığı, Selame'nin kardeşi Raca Selame'ye ait Forry Şirketi'nin, Lübnan Merkez Bankası'na ait eurobond ve hazine bonoları satışından 2002'den 2014'e kadar 326 milyon dolar ücret ve komisyon aldığını bildirmişti.

Lübnan Başsavcılığı ise Nisan 2021'de İsviçre'nin soruşturma talebi için Lübnan'dan yardım istemesi üzerine Selame hakkında dava açmıştı.

Selame, 17 Kasım 2021'de tüm yatırımlar ve para transferlerine ilişkin belgeleri bir şirketin denetlediğini ve bunları adli mercilere teslim edeceğini duyurmuştu.

Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gade Avn, 11 Ocak 2022'de Riyad Selame hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıklamış, 19 Şubat 2022'de de Selame'nin ikamet ettiği Lübnan'ın Metn bölgesindeki taşınır ve taşınmaz varlıklarının dondurulmasına karar vermişti.

Selame ayrıca 16 Mart 2023'te Beyrut'ta, Avrupa'dan gelen adli bir heyetin huzurunda hakkındaki iddialara ilişkin ifade vermişti.

Fransa ve Alman yargısı Mayıs'ta, aynı suçlamalardan ötürü Selame hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarmıştı.

Lübnan'da dokunulmazlığı bulunan Selame için 24 Mayıs'ta, Lübnan yargısı tarafından da 2'nci defa yurt dışı yasağı getirilip Fransız ve Lübnan pasaportlarına el konulmuştu.