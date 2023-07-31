Lübnan Merkez Bankası Başkanı görevini yardımcısına devretti

Lübnan'da kırmızı bültenle aranan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin görevi, yardımcısı Vesim Mansuri tarafından geçici olarak devralındı. Mansuri, para politikasında değişiklik yapılması gerektiğini belirtti.

Lübnan'da kırmızı bültenle aranan 30 yıllık Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin görevini yardımcılarından Vesim Mansuri geçici olarak devraldı.

Mansuri, Selame'nin görev süresinin bugün itibarıyla sona ermesi ve görevi geçici olarak teslim almasına ilişkin Merkez Bankası binasında basın toplantısı düzenledi.

Selame'nin Birinci Yardımcısı Mansuri, Merkez Bankası'nın para politikasında değişikliğe gitmesi ve bu kapsamda devletin tamamen banka tarafından finanse edilmesinin durdurulması gerektiğini söyledi.

Mansuri ayrıca kendi rızası ve yasa çerçevesi dışında hiçbir şekilde Merkez Bankası'ndan hükümete harcamalar yapılmayacağını belirtti.

Lübnan'ın 1993'ten beri Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürüten 73 yaşındaki Selame'nin görev süresi bugün itibarıyla sona erdi.

Geçici hükümet, 27 Temmuz'da düzenlediği Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda, yeterli sayıda bakanın toplantıya katılmaması nedeniyle yurt dışında kırmızı bültenle aranan Selame'nin yerine yeni atama yapamamıştı.

Yeni atama yapılmaması nedeniyle yasalara göre Selame'nin Birinci Yardımcısı görevi geçici olarak devralabiliyor.

Selame hakkındaki yolsuzluk suçlamaları

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame hakkında ilk olarak, Ocak 2021'de İsviçre'deki adli merciler tarafından "zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk" gibi suçlamalarla dava açılmıştı.

İsviçre Başsavcılığı, Selame'nin kardeşi Raca Selame'ye ait Forry Şirketi'nin, Lübnan Merkez Bankası'na ait eurobond ve hazine bonoları satışından 2002'den 2014'e kadar 326 milyon dolar ücret ve komisyon aldığını bildirmişti.

Lübnan Başsavcılığı ise Nisan 2021'de İsviçre'nin soruşturma talebi için Lübnan'dan yardım istemesi üzerine Selame hakkında dava açmıştı.

Selame, 17 Kasım 2021'de tüm yatırımlar ve para transferlerine ilişkin belgeleri bir şirketin denetlediğini ve bunları adli mercilere teslim edeceğini duyurmuştu.

Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gade Avn, 11 Ocak 2022'de Riyad Selame hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıklamış, 19 Şubat 2022'de de Selame'nin ikamet ettiği Lübnan'ın Metn bölgesindeki taşınır ve taşınmaz varlıklarının dondurulmasına karar vermişti.

Selame ayrıca 16 Mart 2023'te Beyrut'ta, Avrupa'dan gelen adli bir heyetin huzurunda hakkındaki iddialara ilişkin ifade vermişti.

Fransa ve Alman yargısı mayıs ayında, aynı suçlamalarla Selame hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarmıştı.

Lübnan'da dokunulmazlığı bulunan Selame için 24 Mayıs'ta, Lübnan yargısı tarafından da ikinci defa yurt dışı yasağı getirilip Fransız ve Lübnan pasaportlarına el konulmuştu.