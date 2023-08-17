Lübnan Meclisi IMF'nin kredi için sunduğu yasa tasarısını oylayamadı

Lübnan Meclisi, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 3 milyar dolar kredi için ön koşul olarak sunduğu 'sermaye kontrolüne ilişkin yasa tasarısını' yeterli sayıda milletvekili Genel Kurula katılmadığı için oylayamadı. Ülkedeki bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılması için hazırlanan yasa tasarının bugün Meclis Genel Kurulunda oylanması bekleniyordu. Ancak 128 milletvekilliden sadece 53'ünün oturumda hazır bulunması nedeniyle tasarının oylamasına geçilemedi. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, oturum sonrası Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 'Meclisin gündeminde bu tasarıdan daha önemli ve acil bir şekilde geçmesi gereken başka bir şey var mı?' diyerek duruma tepki gösterdi. Yasa tasarısının Meclisten geçmemesi nedeniyle ülkede ekonomik istikrardan söz etmenin pek mümkün olmadığını belirten Mikati, '4 yıldır sermaye kontrol yasa tasarını konuşuyoruz. Herhangi bir uzlaşmaya varamadık.' diye konuştu. Lübnan Başbakanı, ülkenin ekonomik krizden çıkabilmesi için öncellikle bankacılık sistemini yeniden yapılandırması gerektiğini vurguladı.

Lübnan Meclisi, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 3 milyar dolar kredi için ön koşul olarak sunduğu "sermaye kontrolüne ilişkin yasa tasarısını" yeterli sayıda milletvekili Genel Kurula katılmadığı için oylayamadı.

Ülkedeki bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılması için hazırlanan yasa tasarının bugün Meclis Genel Kurulunda oylanması bekleniyordu.

Ancak 128 milletvekilliden sadece 53'ünün oturumda hazır bulunması nedeniyle tasarının oylamasına geçilemedi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, oturum sonrası Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Meclisin gündeminde bu tasarıdan daha önemli ve acil bir şekilde geçmesi gereken başka bir şey var mı?" diyerek duruma tepki gösterdi.

Yasa tasarısının Meclisten geçmemesi nedeniyle ülkede ekonomik istikrardan söz etmenin pek mümkün olmadığını belirten Mikati, "4 yıldır sermaye kontrol yasa tasarını konuşuyoruz. Herhangi bir uzlaşmaya varamadık." diye konuştu.

Lübnan Başbakanı, ülkenin ekonomik krizden çıkabilmesi için öncellikle bankacılık sistemini yeniden yapılandırması gerektiğini vurguladı.

Partiler neden oturumu boykot etti?

Lübnan'da birçok siyasi partiye göre Meclisin şu an ilk görevi yeni cumhurbaşkanını seçmek. Ülkede 31 Ekim 2022'de görev süresi sona eren Mişel Avn'ın yerine yeni cumhurbaşkanı aylardır seçilemedi.

Bazı siyasi partiler, yeni cumhurbaşkanı seçilene kadar Meclis ve Bakanlar Kurulu toplantılarında herhangi bir karar alınmaması gerektiğini savunuyor.

Meclis önünde mudilerin gösterisi

Genel Kurulun yasa tasarısı için toplandığı sırada devlet tarafından 2019'dan beri mevduat hesapları dondurulan vatandaşlar Meclis önünde gösteri düzenledi.

Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı gösteriye katılan Lübnanlılar, sermaye kontrol yasa tasarının tamamen mudilerin paralarına el konulması için oylamaya sunulmak istendiğini belirterek, tasarının geri çekilmesini talep etti.

AA muhabirine konuşan göstericilerden Paskal Razi, "100 bin dolarım devlet tarafından bankada donduruldu. Meclis cumhurbaşkanı seçimi için toplanmazken, benim paramı çalmamın önünü açan tasarı için oturum düzenliyor." ifadelerini kullandı.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı. Lübnan hükümeti, ülkedeki tüm mevduat hesaplarının dondurulması kararı verdi.

IMF, 7 Nisan 2022'de, ekonomik krizdeki Lübnan hükümeti ile yaklaşık 4 yıl süre zarfında ödenmesi planlanan 3 milyar dolarlık kredi konusunda ön anlaşmaya vardı.

Lübnan Başbakanı Mikati, IMF'nin taahhüt ettiği 3 milyar dolar için Meclisten geçmesi gereken 4 talebinin bulunduğunu ve bunların 2022 genel bütçenin onaylanması, sermaye kontrol yasası, banka bilgileri gizliliği ve bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılması olduğunu söylemişti.