Lübnan'ın net döviz rezervi 7 milyar 300 milyon dolara geriledi

Lübnan'ın Merkez Bankası, ağustos ayı itibariyle net döviz rezervinin 7 milyar 300 milyon dolara gerilediğini duyurdu. Toplam döviz varlık rezervi ise 8 milyar 570 milyon dolar olarak belirtildi.

Derin ekonomik krizdeki Lübnan'ın Merkez Bankası, ağustos ayı itibariyle net döviz rezervinin 7 milyar 300 milyon dolara gerilediğini duyurdu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Merkez Bankası Başkanı görevini vekaleten yürüten Velid Mansuri, ülkenin net döviz rezervi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toplam döviz varlık rezervinin 8 milyar 570 milyon dolar olduğunu belirten Mansuri, dış fonlar ve ödenmesi gereken yükümlülüklerin tutarının ise 1 milyar 270 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Mansuri, ödenmesi gereken yükümlülüklerin çıkarılması halinde ülkenin net döviz rezervinin Ağustos 2023 itibariyle 7 milyar 300 milyon olduğunu aktardı.

Lübnan'ın eski Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, Haziran 2022'de ülkedeki toplam döviz rezervinin 11 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

Lübnan'da, 2019'da başlayan hükümet karşıtı gösterilerden önce açıklama yapan Selame, o dönem yabancı döviz mevduat miktarının 30 milyar dolar civarında olduğunu söylemişti.