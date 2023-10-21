Lübnan Havayolu Şirketi MEA Uçuşları Azaltacak

BEYRUT, 21 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'ın ulusal havayolu şirketi Middle East Airlines (MEA) Yönetim Kurulu Başkanı Mohammad El-Hout, önümüzdeki haftadan itibaren uçuşları önemli ölçüde azaltacaklarını duyurdu.

Cuma günü yerel MTV televizyon kanalına konuşan El-Hout, sigorta konusundaki değişikliklerden dolayı önümüzdeki haftadan itibaren şirketin 22 uçağından sadece 8'inin çalışacağını söyledi.

Yetkili, "Sigorta şirketleri, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi halinde bunun Lübnan'a yansımaları olacağını düşündükleri için bu önlemi aldı" diye konuştu.

Bu haftanın başlarında şirket, bölgede çatışmaların tırmanması halinde tedbir amaçlı olarak 5 uçağını Türkiye'de tutacağını açıklamıştı.

El-Hout, Cuma günkü açıklamasında Kıbrıs, Türkiye ve Katar'ın MEA uçaklarını havalimanlarına kabul etmeye hazır olduklarını ifade ettiğini kaydetti.

7 Ekim'de İsrail ile Hamas arasındaki kanlı çatışmanın başlamasından bu yana Lübnan merkezli Şii askeri grup Hizbullah'ın Hamas'a destek amaçlı olarak 10 günden beri İsrail güçleriyle silahlı çatışmalara girmesi yüzünden Lübnan-İsrail sınırdaki gerginlik de artmış durumda.