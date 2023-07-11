Lübnan'da yapılan sismik araştırmalar petrol ve gaz keşfi için umut verici

Lübnan Enerji ve Su Bakanı Velid Feyyad, yapılan sismik araştırmaların Lübnan karasularında petrol ve gaz keşfi potansiyeli olduğunu belirtti. TotalEnergies, ENI ve Katar Enerji gibi şirketlerin bulunduğu ortaklar, 4 ve 9 numaralı bloklarda ticari miktarlarda gaz bulunacağına dair olumlu bir hava sezdiklerini ifade etti. Sondaj çalışmalarının Ağustos'ta başlaması planlanıyor.

BEYRUT, 11 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan Enerji ve Su Bakanı Velid Feyyad, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Lübnan karasularındaki 4 ve 9 numaralı bloklarda gerçekleştirilen iki ve üç boyutlu sismik araştırmaların, umut verici petrol ve gaz keşif potansiyeli ortaya koyduğunu söyledi.

Lübnan merkezli El Neşra haber sitesine göre Feyyad, "Fransız enerji devi TotalEnergies, İtalyan enerji devi ENI ve Katar Enerji'nin de aralarında bulunduğu Lübnan'ın petrol ve gaz arama ortaklarına göre 4 ve 9 numaralı bloklarda ticari miktarlarda gaz bulunacağına dair olumlu bir hava sezdik" ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca, iki bloktaki sondaj çalışmalarının Ağustos'un ilk yarısında başlayacağını ve 90-100 gün boyunca devam edeceğini söyledi.

Geçen yıl Ekim ayında ABD'nin arabuluculuğunda bir deniz sınırı belirleme anlaşmasına imza atan Lübnan ve İsrail, yıllar süren müzakerelerin ardından kendi sularında petrol ve doğalgaz aramaya doğru adım atmıştı.

Ocak ayı sonunda Katar, TotalEnergies ve ENI konsorsiyumuna katılarak iki blokta petrol ve gaz aramak üzere Lübnan ile bir anlaşma imzalamıştı.

Eşi görülmemiş bir ekonomik krizle boğuşan Lübnan, petrol ve gaz sektöründen elde edilecek gelire ihtiyaç duyuyor.