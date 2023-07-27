Lübnan'da Merkez Bankası Başkanı'nın Yerine Yeni Atama Yapılamadı

Lübnan'da Bakanlar Kurulu, yeterli sayıda bakanın toplantıya katılmaması nedeniyle Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin yerine yeni atama yapamadı. Selame'nin görev süresinin dolması ve siyasi çekişmeler ülkede yeni bir krize yol açabilir.

Lübnan'da Bakanlar Kurulu, yeterli sayıda bakanın toplantıya katılmaması nedeniyle yurt dışında kırmızı bültenle aranan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin yerine yeni atama yapamadı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Başbakan Necib Mikati, 30 yıldır Merkez Bankasının başında bulunan 73 yaşındaki Selame'nin görev süresinin 31 Temmuz'da dolması nedeniyle yeni atama yapmak için Bakanlar Kurulunu toplantıya çağırdı.

Ancak kabinedeki 24 bakandan sadece 7'si toplantıya katıldı. Koalisyon ortağı Hizbullah Hareketi, Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketi, Hristiyan Marada Hareketine bağlı bakanlar gelmeyince toplantı yeter sayısına ulaşılamadı.

Söz konusu partiler, Mikati hükümetinin geçici ve görevinin kısıtlı olduğunu belirterek sadece olağanüstü durumlarda istisnai Bakanlar Kurulu toplantısı düzenleyebileceğini savunuyor.

Yeni kriz kapıda

Lübnan'da son olarak Mayıs 2022'de milletvekili seçimleri yapıldı. Normal şartlarda seçimden sonra yeni bir hükümetin kurulması gerekiyordu ancak Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın görev süresinin 31 Ekim 2022'de sona ermesi nedeniyle bu süreç tıkandı.

Lübnan Meclisinde bugüne kadar düzenlenen 12 oturumda yeni bir cumhurbaşkanı seçilemedi. Dolayısıyla ülkede yeni bir hükümet de kurulamadı.

Selame'nin yerine atama yapılamaması halinde ülkede siyasi çekişmelerden dolayı yaşanan krizlere bir yenisi eklenecek.

Selame hakkındaki yolsuzluk suçlamaları

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame hakkında ilk olarak, Ocak 2021'de İsviçre'deki adli merciler tarafından "zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk" gibi suçlamalarla dava açılmıştı.

İsviçre Başsavcılığı, Selame'nin kardeşi Raca Selame'ye ait Forry Şirketi'nin, Lübnan Merkez Bankası'na ait eurobond ve hazine bonoları satışından 2002'den 2014'e kadar 326 milyon dolar ücret ve komisyon aldığını bildirmişti.

Lübnan Başsavcılığı ise Nisan 2021'de İsviçre'nin soruşturma talebi için Lübnan'dan yardım istemesi üzerine Selame hakkında dava açmıştı.

Selame, 17 Kasım 2021'de tüm yatırımlar ve para transferlerine ilişkin belgeleri bir şirketin denetlediğini ve bunları adli mercilere teslim edeceğini duyurmuştu.

Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gade Avn, 11 Ocak 2022'de Riyad Selame hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıklamış, 19 Şubat 2022'de de Selame'nin ikamet ettiği Lübnan'ın Metn bölgesindeki taşınır ve taşınmaz varlıklarının dondurulmasına karar vermişti.

Selame ayrıca 16 Mart 2023'te Beyrut'ta, Avrupa'dan gelen adli bir heyetin huzurunda hakkındaki iddialara ilişkin ifade vermişti.

Fransa ve Alman yargısı Mayıs'ta, aynı suçlamalardan ötürü Selame hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarmıştı.

Lübnan'da dokunulmazlığı bulunan Selame için 24 Mayıs'ta, Lübnan yargısı tarafından da 2'nci defa yurt dışı yasağı getirilip Fransız ve Lübnan pasaportlarına el konulmuştu.

Merkez Bankası Başkanı'nın görev süresinin dolması halinde dokunulmazlığı kalkacak ve hakkındaki suçlamalardan dolayı Lübnan'da yargılanmasının önü açılacak.