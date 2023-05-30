Lübnan'da Kamu İdaresi Çalışanları İki Haftalık Grev Başlattı

Lübnan'daki kamu idaresi çalışanları ücretlerin ve ulaşım ödeneklerinin artırılması talebiyle Pazartesi günü iki haftalık greve başladı. Çalışanların temel talepleri arasında ulaşım ödeneklerinde artış, sağlık sigortası kapsamının iyileştirilmesi ve maaş artışı yer alıyor.

BEYRUT, 30 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan'ın yerel haber kuruluşu L'Orient Today'in haberine göre, Lübnan'daki kamu idaresi çalışanları ücretlerin ve ulaşım ödeneklerinin artırılması talebiyle Pazartesi günü iki haftalık greve başladı.

Kamu İdaresi Çalışanları Birliği üyesi İbrahim Nahal'in aktardığına göre, kuzeydeki Trablus kentinde çalışanların yaklaşık yüzde 90'ı, ülkenin kalanındaki çalışanların ise çoğunluğu greve katıldı.

Çalışanların temel talepleri arasında ulaşım ödeneklerinde artış, sağlık sigortası kapsamının iyileştirilmesi ve maaş artışı yer alıyor.

Maaşlarını münhasıran Lübnan lirası ile alan kamu sektörü çalışanları, üç yılı aşkın süredir devam eden ağır ekonomik kriz nedeniyle yerel para biriminin önemli ölçüde değer kaybetmesi ile birlikte ücretlerinin değerinde düşüş yaşıyor.

L'Orient Today'e göre birlik, geçici hükümetin başbakanı Necip Mikati ile konuyu görüşmek üzere birkaç hafta önce toplantı yaptı, ancak herhangi bir çözüme ulaşılamadı.

Lübnan şu anda, 2019'un sonundan bu yana devam eden ekonomik krizin bir sonucu olarak hiperenflasyonla boğuşuyor.