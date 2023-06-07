Lübnan'da diasporanın desteğiyle sembolik fiyatlı dürüm satışı

Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle gıda fiyatları artarken, Trablusşam kentindeki bir dürümcü diasporadaki hayırseverlerin desteğiyle sembolik bir fiyatla işçilere dürüm satıyor. Kampanya kapsamında elde edilen tüm gelirler yeniden hayır işinde kullanılıyor.

Ekonomik krizdeki Lübnan'da gıda fiyatlarındaki yükselişe rağmen Trablusşam kentindeki bir dürümcü diasporadaki hayırseverlerin desteğiyle, sanayi işçilerine sembolik bir ücretle dürüm satıyor.

Lübnan'da 2019'dan beri yaşanan ekonomi kriz nedeniyle vatandaşların alım gücünde büyük oranda düşüş yaşanırken toplumun neredeyse yüzde 80'i de yoksulluk sınırında yaşıyor.

Yüksek enflasyonun olduğu Lübnan'da gıda fiyatları da son 3 yıl içerisinde ciddi bir şekilde arttı.

Gastronomi alanında önde gelen ülkelerden, Akdeniz mutfağına sahip Lübnan'ın neredeyse her köşesinde farklı bir restoran ya da farklı soslarla yapılan dürümcüler mevcut.

Ancak ekonomik kriz, yaşanan enflasyon artan gıda fiyatları ve maliyetler, en ucuz bir dürümü bile lüks bir öğüne dönüştürdü. Krizden önce bir dürümün fiyatı ortalama 15 bin Lübnan lirasıyken şu anda 500 bin lira seviyesinde.

Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentindeki bir dürümcü ise krize karşı alım gücü azalan vatandaş için haftanın belirli günlerinde, tamamen sembolik bir fiyat veya ücretsiz bir şekilde et, tavuk ve patatesten oluşan dürümler yapıp satıyor.

"5 dolarlık dürüm 20 cent"

Trablusşam'ın sanayi bölgesindeki dürümcü Muhammed Necib Kudat, haftanın bazı günlerinde maliyetini bile karşılamayan sembolik bir fiyatla işçiler için dürümler yaptığını söyledi.

Kampanyaya geçen mart ayında başladığını belirten Kudat, "Başta mübarek cuma günü olmak üzere mali duruma göre haftanın bazı günlerinde 20 cent veya tamamen ücretsiz bir şekilde dürüm satışı yapıyoruz." dedi.

Sembolik bir ücret almalarının nedenine ilişkin ise Kudat, "Sanayideki işçiler ve vatandaşlar, kendilerini kötü hissetmesin diye onlardan bu meblağı alıyoruz." diye konuştu.

Kampanya kapsamında o gün satıştan elde edilen tüm gelirleri yeniden bu hayır işinde kullandıklarını aktaran Kudat, bunda herhangi bir kar amaçlamadıklarını dile getirdi.

Lübnan'da özellikle 1975'te başlayıp 15 yıl süren iç savaş nedeniyle Avrupa, Amerika ve Avusturalya gibi uzak ülkelere göç eden yüz binlerce gurbetçisi var.

Avustralya ve Avrupa'daki vatandaşların kampanyaya maddi olarak büyük destek sağladığını belirten Kudat, Lübnanlı bazı hayırseverlerin de mutfak masrafları için destek olmaya çalıştığını kaydetti.

Kampanya günlerinde et, tavuk ve patatesten oluşan dürümlere büyük bir ilginin olduğunu aktaran Kudat, günde ortalama 200 dürüm sattıklarını belirtti.

"Normalde bunu başka yerde 5 dolardan aşağı alamam"

Kudat'ın müşterilerinden Ahmed en-Neccar, fiyatların fahiş oranda yükseldiği ülkede, gündelik işçilerin artık sandviç veya dürüm alamadığını ifade etti.

Neccar, "Bir dürüm ve içeceği 20 cente aldım. Normalde bunun başka yerde 5 dolardan aşağı alamam. Sadece bir şişe su 20 cent ediyor." dedi.

Kampanyadan duyduğu memnuniyeti dile getiren ve devam etmesini temenni eden Neccar, Kudat'a ve diasporadaki hayırseverlere de desteklerinden dolayı teşekkür etti.