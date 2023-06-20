Lübnan, büyükelçiliklerdeki kemer sıkma politikasını 2 yıl daha sürdürecek

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, büyükelçiliklerdeki harcamalara ilişkin uygulanan kısıtlamaların en az 2 yıl daha devam edeceğini açıkladı. Ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle büyükelçiliklerde çalışan personelin tazminatları ödenerek işten çıkarıldı ve yüksek maaşlar yeniden düzenlendi. Lübnan'da yaklaşık 4 yıldır devam eden ekonomik kriz nedeniyle nüfusun yüzde 80'i yoksulluk sınırında yaşıyor.

Ekonomik krizdeki Lübnan, büyükelçiliklerdeki "kemer sıkma politikası" uygulamasının en az 2 yıl daha devam edeceğini duyurdu.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, başkent Beyrut'taki bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, büyükelçilik ile dış temsilciliklerindeki harcamalara ilişkin uygulanan kısıtlamalar ve tasarruf tedbirlerine değindi.

Bakanlıklarının, yurt dışındaki büyükelçilik harcamaları hususunda yeni ve rasyonel bir politikayı benimsediğini belirten Buhabib, "Kemer sıkma politikası en az 2 yıl boyunca kalmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Hükümetin, Dışişleri Bakanlığı için 2022 devlet bütçesinden ayırdığı meblağın 77 milyon dolar olduğunu söyleyen Buhabib, "Biz de büyükelçilerden maaş ve giderlerini kısmaları talebinde bulunduk." dedi.

Büyükelçiliklerde çalışan 165 yerel personelin tazminatları ödenerek işten çıkarıldığını, yüksek maaşların yeniden düzenlendiğini dile getiren Buhabib, 2021'e göre yerel personel harcamalarında yaklaşık 6 milyon dolar tasarruf edildiğini kaydetti.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan'da Ekim 2019'da başlayan gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut'taki liman patlaması ve Kovid-19 salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi.

Yaklaşık 4 yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçilmesi için bankalardaki dolar mevduat hesapları donduruldu.

Ülkede, 2019'da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak yerel para birimindeki değer kaybı da arttı.

Ocak 2022'de 1 ABD doları 20 bin Lübnan lirası iken son bir yıl içinde değer kaybı hızla devam etti.

Dünya Bankasının Kasım 2022'de yayımlanan raporunda, Lübnan'daki mali kaybın 72 milyar doları aştığı belirtilmişti.

Nüfusunun yüzde 80'inin yoksulluk sınırında olduğu aktarılan Lübnan'da, 14 Mart'ta karaborsada 100 bin Lübnan lirası seviyesinde işlem gören dolar, 21 Mart'ta 140 bin liraya çıkarak yeni bir rekor kırmıştı.

Halihazırda ise karaborsada dolar 94 bin Lübnan lirasından işlem görüyor.

Krizden önce Lübnan'da bir memur maaşı yaklaşık 1000 doları bulurken şu anda 100 doların altına geriledi.