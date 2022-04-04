Lübnan Başbakan Yardımcısı Al-Shami: "Devlet ve Merkez Bankası iflas etti" - Haberler

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Lübnan Başbakan Yardımcısı Al-Shami: "Devlet ve Merkez Bankası iflas etti"

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Lübnan Başbakan Yardımcısı Al-Shami: 'Devlet ve Merkez Bankası iflas etti'

Lübnan Başbakan Yardımcısı Saadeh Al-Shami katıldığı bir televizyon programında, devletin ve Lübnan Merkez Bankası'nın iflas ettiğini ifade ederek, kayıpların devlet, Lübnan Merkez Bankası, bankalar ve mevduat sahipleri arasında dağıtılacağını belirtti.

Lübnan Başbakan Yardımcısı Saadeh Al-Shami katıldığı bir televizyon programında, devletin ve Lübnan Merkez Bankası'nın iflas ettiğini ifade ederek, kayıpların devlet, Lübnan Merkez Bankası, bankalar ve mevduat sahipleri arasında dağıtılacağını belirtti.

Lübnan adına Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakereleri sürdüren heyetin başında bulunan Başbakan Yardımcısı Saadeh Al-Shami, dün akşam katıldığı yerel bir televizyon programında, devletin ve Lübnan Merkez Bankası'nın iflas ettiğini ifade etti.

Kayıpların devlet, Lübnan Merkez Bankası, bankalar ve mevduat sahipleri arasında dağıtılacağını aktaran Al-Shami, "Merkez Bankası gibi devlet de iflas etti. Kayıpları en az şekilde halka yansıtmaya çalışacağız ve söz konusu kayıplar devlet, Merkez Bankası, bankalar ve mevduat hesapları arasında paylaştırılacak" dedi.

IMF ile devam eden müzakerelere de değinen Al-Shami, "Lübnan hükümeti ile Uluslararası Para Fonu arasında müzakereler devam ediyor. Bugün konuştuğumuz en önemli şey bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması, ekonomik toparlanma planının tamamlanması, bütçenin ve Sermaye Kontrolü projesinin mecliste onaylanması" ifadelerini kullanarak, yakında bir anlaşma varmayı umduklarını belirtti.

Lübnan Merkez Bankasından iflas açıklamasına yalanlama

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riad Salameh ise yaptığı açıklamada, Başbakan Yardımcısı Al-Shami'nin iflas ile ilgili açıklamalarını yalanlayarak, bankanın kanunla kendisine verilen görevi yerine getirmeye devam ettiğini aktardı. - BEYRUT

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İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Başbakan Yardımcısı, Merkez Bankası, Lübnan, İflas, Ekonomi, Haberler

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