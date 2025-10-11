Haberler

LPG Piyasasında Yeni Tarife Değişikliği Düzenlemesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, LPG piyasasında lisans sahiplerinin bir takvim yılı içinde en fazla iki kez tarife değişikliği talebinde bulunabileceğini açıkladı. Yeni yönetmelik ile fiyatlandırma usulleri ve tarife ilanları yeniden düzenlenerek, başvurular Kurumun internet üzerinden yapılacak.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında faaliyet gösteren lisans sahipleri, bir takvim yılı içinde en fazla iki kez tarife değişikliği talebinde bulunabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), LPG Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, LPG piyasasında fiyatlandırma, tarife ilanları ve fiyat değişikliklerine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.

Buna göre, lisans sahipleri bir takvim yılı içinde en fazla iki kez tarife değişikliği talebinde bulunabilecek.

Tarife değişikliği başvuruları, Kurumun internet sitesi üzerinden yapılacak. EPDK, başvuruları ekonomik göstergeler ve emsal tarifeler çerçevesinde değerlendirerek Kurul kararıyla onaylayacak. Onaylanan tarifeler belirtilen tarihte yürürlüğe girecek ve değiştirilinceye kadar uygulanmaya devam edilecek.

Bildirime tabi tarifeler ise internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacak. Bu tür tarifeler için onay gerekmeyecek, ancak rekabeti bozucu veya kapasiteyi sınırlayıcı hükümler içermesi halinde başvurular reddedilecek.

Düzenlemeyle, depolama lisansı sahibi şirketlere de yeni bir yükümlülük getirildi. Bu şirketler, 1 Aralık 2025'e kadar Kurumun yayımladığı tip tarife dokümanına uygun tekliflerini EPDK'ye sunmak zorunda olacak. Tekliflerin onaylanmaması durumunda tarifeler Kurul tarafından resen belirlenecek.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
