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LPG piyasasında gelir payı borcunu ödemeyen dağıtıcıların lisansı sona erdirilecek

Ekonomi Haberleri

LPG piyasasında gelir payı borcunu ödemeyen dağıtıcıların lisansı sona erdirilecek

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında gelir payı borcunu zamanında ödemeyen dağıtıcıların lisansı, borcun ödendiğini gösterir belgeyi son ödeme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) sunmaması halinde kurul kararıyla sona erdirilecek.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında gelir payı borcunu zamanında ödemeyen dağıtıcıların lisansı, borcun ödendiğini gösterir belgeyi son ödeme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) sunmaması halinde kurul kararıyla sona erdirilecek.

EPDK'nin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin gelir payı borcunu zamanında ödememesi durumunda, gelir payı borcunun ödendiğini gösterir belgeyi borcun son ödeme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde EPDK'ye sunmaması halinde LPG dağıtıcı lisansı kurul kararıyla sona erdirilecek.

Geçmiş dönem borcu olanlar için 30 günlük süre başladı

Ayrıca yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, geçmiş dönemlere ilişkin gelir payı borcu olan LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin, gelir payı borcunun ödendiğini gösterir belgeyi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 30 gün içerisinde EPDK'ye sunması gerekiyor. Aksi durumda söz konusu LPG dağıtıcılarının lisansları da kurul kararıyla sona erdirilecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Ekonomi Haberler

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