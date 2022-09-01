LPG ithalatı haziranda yıllık bazda yüzde 20,6 arttı

Türkiye'nin LPG ithalatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artarak 299 bin 474 ton oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artarak 299 bin 474 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun haziran ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler; Cezayir, ABD, Rusya ve Kazakistan oldu.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 338,5 artarak yaklaşık 31 bin 241 tona yükseldi. İhracat, Lübnan, Marshall Adaları, İsviçre, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye Serbest Bölgeleri'ne yapıldı.

LPG üretimi de aynı dönemde yüzde 7,5 artarak 102 bin 505 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince haziranda toplam LPG satışı yaklaşık 307 bin 346 ton olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda dökme LPG satışı yüzde 4,5 artarken, tüplü LPG satışı yüzde 26,4 ve otogaz satışı yüzde 12,6 azaldı. Böylece iç piyasada toplam LPG satışı yüzde 14,7 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda satışlarda yüzde 81,9 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 15,3 ile tüplü LPG ve yüzde 2,8 ile dökme LPG izledi.