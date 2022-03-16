Plaj giyim sektöründe pek çok ülkeye ihracat gerçekleştiren Louren markası, 2021 yılı finans rakamlarını ve 2022 ihracat hedeflerini açıkladı. 2021'de 500 bin dolar ihracat gerçekleştiren marka, bu yıl Ortadoğu ülkelerine de mayo ve bikini ihraç etmeyi ve ihracatını 2.5 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor. Marka, 2022'yi ihracatta 'atılım yılı' ilan etti.

Kumaşları İtalya'dan özenle seçilerek ithal edilen Louren mayo ve bikinilerinin en ayırt edici özelliğinin kalıpları olduğunu söyleyen Louren Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Solmaz, "En kaliteli kumaşın en iyi kalıp ile bir araya gelmesinden doğan sinerjiyi, renk ve desenler ile birleştirerek plaj modasındaki trendlerin öncüsü olacağız" diye konuştu.

Ürün yelpazesinde kadın, erkek ve çocuk plaj giyim, iç giyim, ev ve uyku giyim ürünleri bulunan Louren, 2022'yi ihracatta 'atılım yılı' ilan etti. Bir Türk markası olarak bugüne kadar Amerika, İtalya, İngiltere, Rusya, Katar, Mısır, Romanya, Kazakistan ve Kıbrıs gibi birçok ülkeye ihracat yapma başarısı gösteren firma, bu yıl yeni pazar olarak Ortadoğu ülkelerine ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Louren Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Solmaz, kalite ve tasarımlarıyla sadece Türkiye pazarında değil yurt dışı pazarlarda da iddialı olduklarını açıkladı. Satışlarının yüzde 40'lık kısmını ihraç ettiklerini söyleyen Solmaz, "Amerika, İtalya, İngiltere, Rusya, Katar, Mısır, Romanya, Kazakistan ve Kıbrıs gibi birçok ülkeye sevkiyatlarımız devam ediyor. Geçen yıl 500 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiştik. Bu yıl bu rakamı yüzde 500 artırarak 2.5 milyon dolara çıkarmayı amaçlıyoruz. Tasarımlarımız yalnızca Türkiye'de değil, dünyaca da parmakla gösterilen bir durumda. Hedefimiz dış pazarda Louren'in marka bilinirliğini daha çok artırmak. Markamızı plaj giyim ürünleri sektöründe tüm dünyaya duyurmak istiyoruz" dedi.

"SEKTÖRDEKİ BOŞLUĞU FIRSATA ÇEVİRDİK"

Mayo, bikini ve mayokini dünyasına 2019 yılında iddialı bir şekilde girdiklerini ve ilk defa Miss Turkey 2019 modellerinin üzerinde görücüye çıktıklarını söyleyen Çağlar Solmaz, ürünleri ile iç ve dış pazardaki plaj giyim modasına yön vermek istediklerini kaydetti. Kumaşları İtalya'dan özenle seçilerek ithal edilen Louren mayo ve bikinilerinin en ayırt edici özelliğinin kalıpları olduğunu aktaran Solmaz, "Sektörde hem kumaş ve kalıp kalitesine hem stil sahibi model ve renklere sahip yeterli bir mayo markası yok. Louren bu boşluğu rafine bir zevk ve elegan bir stil ile tamamlamak üzere yola çıktı. Türkiye'de mayo denince akla gelen ilk marka, en çok tercih edilen marka Louren olacak. En kaliteli kumaşın en iyi kalıp ile bir araya gelmesinden doğan sinerjiyi, renk ve desenler ile birleştirerek plaj modasında trendlerin öncüsü olacağız" diye konuştu.

Türkiye'de rakipsiz mayo markası olma yolunda hızla ilerlediklerini dile getiren Solmaz, "En iyi olmak he m cesaret hem özgüven ister. Biz Louren markasını bu iki anahtar kelime üzerine kurduk. Ürün kalitemize güveniyoruz, çünkü kalitenin asla tesadüf olmadığına inanıyoruz" dedi.

BAYİLİK VE SATIŞ NOKTALARININ SAYISI ARTIYOR

Yatırımlara her zaman hız kesmeden devam edeceklerini açıklayan Çağlar Solmaz, sektörde emin ve kontrollü adımlarla ilerlediklerini söyledi. Online mağaza ve bayilik satış noktalarıyla daha fazla müşteriye ulaşmak istediklerini dile getiren Solmaz, "Bayilerimizi titizlikle seçiyor, teklifleri detaylı değerlendiriyor ve ticaretimizde güvene dayalı uzun yol arkadaşlarını belirliyoruz. Bugün toplam 50 şehirde bulunan bayilik ağımızla yıl sonuna kadar 65 noktada yer almayı hedefliyoruz. Pandemi olmasına rağmen 100 satış noktasına ulaşarak markamızı büyüttük. Bu yıl sonuna kadar 200 satış noktasına ulaşmayı planlıyoruz" bilgisini verdi.