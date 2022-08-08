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Londra'nın güneyinde bir evde patlama oldu

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Londra'nın güneyinde bir evde patlama oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde bir evde meydana gelen patlama sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde bir evde meydana gelen patlama sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

İngiliz İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, şehrin güneyindeki Thornton Heath semtinde bir evde patlama olduğu ve olayda bir çocuğun öldüğü belirtildi.

Açıklamada, itfaiye görevlerinin evin yıkıntılarından 4 kişiyi kurtardığı kaydedildi.

4 itfaiye aracı ve 40 itfaiye çalışanının müdahale ettiği olayda bölgedeki çok sayıda evin zarar gördüğü aktarılarak, olay yerinin güvenlik kordonuna alındığı ifade edildi.

Öte yandan Sky News, semt sakinlerinin son iki haftadır ağır gaz kokusu aldıklarını söylediğini aktardı.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi

England İtfaiye Londra Ekonomi Haberler

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