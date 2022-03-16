Londra Metal Borsasında nikel işlemleri yeniden askıya alındı

Londra Metal Borsasında (LME) nikel işlemleri, "teknik sistem hatası" gerekçesiyle yeniden askıya alındı.

Borsadan yapılan açıklamada, LME'de nikel işlemlerinin bugün itibarıyla yeniden başlatıldığı ancak piyasanın açılmasıyla günlük fiyat limitlerine ilişkin yaşanan "teknik sistem hatası" nedeniyle işlemlerin askıya alındığı ifade edildi.

Sistem hatasına yönelik araştırmanın devam ettiği aktarılan açıklamada, yüzde 5 olarak belirlenen günlük fiyat limitlerinin içinde kalan LME'deki tüm nikel işlemlerinin geçerli olacağı, limitin dışındaki işlemlerin ise iptal edileceği belirtildi.

Dünyanın en büyük nikel üreticilerinden Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ortaya çıkan tedarik endişeleriyle geçen hafta nikelin ton fiyatı 100 bin doları aşmıştı. Elektrikli araçlar ve çelik sanayisi için büyük önem taşıyan nikel fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle 8 Mart'ta LME'de işlemler durdurulmuştu.

LME, pazartesi günü yaptığı açıklamada, son dönemde yaşanan rekor artış ve dalgalanmalar nedeniyle nikel ve diğer ana metal işlemlerinde günlük fiyat limitleri belirleneceğini duyurmuştu. Buna göre, nikelde bu limit aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak belirlendi.

Farklı metaller ve emtialar için vadeli işlem sözleşmeleri sunan İngiltere merkezli LME'de 3 ay vadeli nikelin ton fiyatı, Londra saati ile 08.01'de 7 Mart'taki kapanışa göre yüzde 8,5 azalarak 43 bin 995 dolardan işlem görmüştü.