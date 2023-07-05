Londra Metal Borsası, alüminyum ve bakır açık kontratlarında günlük fiyat limitlerini düşürüyor

Londra Metal Borsası (LME), alüminyum ve bakır açık kontratlarında günlük fiyat limitlerini 24 Temmuz'dan itibaren yüzde 15'ten yüzde 12'ye indirecek. LME'nin açıklamasına göre, günlük fiyat limitlerini ayarlamak için uygulanmaya başlanan metodoloji kapsamında, alüminyum ve bakır açık kontratları günlük fiyat limitleri düşürülecek. Söz konusu kontratlardaki günlük fiyat limitleri mevcut yüzde 15 seviyesinden 24 Temmuz itibarıyla yüzde 12'ye indirilecek. Günlük fiyat limitlerini kalibre etmek için değerlendirme süreci yılda iki kez yapılacak ancak ek inceleme gereken durumların olması durumunda da değerlendirme yapılacak.