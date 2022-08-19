Londra'da metro çalışanları ve otobüs şoförleri greve gitti

İngiltere'nin başkenti Londra'da metro çalışanlarının bu sabahtan başlayan bir günlük, halk otobüsü şoförlerinin ise iki günlük grev kararı alması Londra'da toplu taşımayı neredeyse durma noktasına getirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da metro çalışanlarının bu sabahtan başlayan bir günlük, halk otobüsü şoförlerinin ise iki günlük grev kararı alması Londra'da toplu taşımayı neredeyse durma noktasına getirdi.

Londra metrosu çalışanlarının bir günlük grevi boyunca sadece 3 hat ile minimum hizmet verilirken, otobüs şoförlerinin yarın gece yarısına kadar sürecek grevi nedeniyle de şehrin ağırlıklı olarak güney batısında ve Surrey bölgesinde 63 otobüs hattı çalışmaz durumda.

Londra metrosu çalışanlarının bağlı bulundukları Tren, Denizcilik ve Ulaşım (RMT) Sendikasından yapılan açıklamada, metro çalışanlarının ve otobüs şoförlerinin emeklilik haklarının iyileştirilmesi talebiyle tüm gün metro hizmetlerinin durdurulduğu belirtildi.

Ülkede perşembe günü bir günlük greve giden demir yolu çalışanları, yarın tüm gün bir kez daha greve gitmeye hazırlanıyor.

"Hükümetin davranış şekli, grevleri sanki kışkırtma amaçlı gibi"

İngiltere'nin Ulaşım Bakanı Grant Shapps, Sky News'e yaptığı açıklamada, işçi sendikalarının liderlerinin yoldan çekilerek işçilerin yeni ücret teklifi için oy kullanmalarına izin vermesi çağırısında bulundu.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han ise "Hükümetin davranış şekli, sadece ulaştırma sektöründe değil diğer sektörlerde de sendikaların grev hakkını kısıtlamaya yönelik bir yasanın ön adımı olarak ülke genelinde kasıtlı olarak grevleri sanki kışkırtma amaçlı gibi." İfadesini kullandı.

İngiltere'de enflasyon bu yılın temmuz ayında yüzde 10,2 ile "1992'den bu yana en yüksek seviyesine" yükseldi.

İngiltere'de hane halkının enerji faturalarının toplamı, son bir yılda yaklaşık 2 kat artarken analistler, geçen sene ortalama 1000 sterlin düzeyinde olan söz konusu rakamın gelecek yılın başında yıllık 4 bin sterlinin üzerine çıkacağını tahmin ediyor.