Londra'da Hibrit Çalışma Düzeninin Olası Etkileri İncelendi

Akademisyenler tarafından hazırlanan bir raporda, Londra ekonomisi üzerinde istenmeyen bir etki yaratabileceği belirtilen uzun vadeli hibrit çalışmaya geçişin etkileri incelendi.

LONDRA, 25 Mayıs (Xinhua) -- Akademisyenler tarafından hazırlanan bir raporda, personelin vaktini ev ve ofis çalışmaları arasında bölüştüren uzun vadeli hibrit çalışmaya geçişin, Londra ekonomisi üzerinde istenmeyen bir etki yaratabileceği belirtildi.

Araştırma ve politika enstitüsü Center for Cities tarafından Çarşamba günü yayımlanan "Ofis siyaseti: Londra ve evden çalışmanın yükselişi" başlıklı rapor, kalıcı olarak hibrit çalışma düzenine geçmenin, İngiliz başkentinin ekonomisi üzerinde olası istenmeyen etkilerini inceliyor.

Raporda, Kovid-19 salgınının bir sonucu olarak başlatılan sokağa çıkma yasaklarının, ekonominin büyük kısmının işleyiş biçiminde kitlesel bir deneyi tetiklediği ve milyonlarca insanın evden çalışmaya geçtiği belirtildi.

Araştırma kapsamında yaptırılan bir anket, Nisan 2023'te Londra'nın merkezindeki çalışanların haftada ortalama 2,3 gün ofislerine gittiğini, bu rakamın pandemi öncesi (Ocak 2020) seviyelerin yalnızca yüzde 59'u civarında olduğunu ortaya çıkardı.

Ofise geri dönüşün Londra ekonomisi için iyi sonuçlar doğurması muhtemel olsa da, Londra'nın ve ülke genelindeki ekonominin son derece ihtiyaç duyduğu üretkenlik artışını sağlamak için bunun yeterli olup olmayacağı konusunda soru işaretleri var.

Rapor, yüz yüze etkileşimin ve ekonomik faaliyetin coğrafi olarak yoğunlaşmasının, uzun bir süredir Londra'nın büyümesi için önemli olduğunu vurguluyor

Rapor özellikle yaratıcılık, bilgi yaratma ve işyerinde öğrenme gibi alanlarda hibrit veya tamamen uzaktan çalışmanın daha zorlayıcı olduğunu belirterek bu alanlar üzerindeki etkiyi vurguluyor.

Center for Cities'in başkanı Andrew Carter, evden çalışmanın bilgiye dayalı endüstrilerdeki çalışanlar için, daha az işe gidip gelme ve daha fazla esneklik gibi birçok anlık fayda sağladığını söyledi.

Carter, "Ancak bu faydaların, yaratıcılık ve işyerinde öğrenmenin azalması gibi uzun vadeli potansiyel bedellerle dengelenmesi gerekir" dedi.