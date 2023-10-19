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Londra Borsası'nda Hisselerin İşlemleri Durduruldu

Londra Borsası (LSEG), bazı hisselerin işlemlerinin durdurulmasının ardından konunun borsa yönetimi tarafından incelendiğini duyurdu. LSEG'den bazı şirket hisselerinin işleme kapatılmasına ilişkin yapılan açıklamada, halihazırda sadece FTSE 100 endeksi, FTSE 250 endeksi ve IOB hisse senetlerinin işleme açık olduğu belirtildi. Açıklamada, borsa yönetiminin konuya ilişkin analizleri ivedilikle yaptığı ve kısa zamanda konuya ilişkin gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı aktarıldı.