Kuveyt Türk'ün yenilikçi ve inovatif fikirleri destekleyip ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi'nin 8. dönem programı tamamlandı.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Lonca Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte startuplar yatırımcıların karşısına çıktı. Kuveyt Türk ve iştirak şirketlerinin yönetici ve çalışanlarının, yatırım gruplarının, mentorların ve melek yatırım ağlarından temsilcilerin katıldığı etkinlikte girişimciler, katılımcılara başarıya giden serüvenlerini anlattı.

Programı başarıyla tamamlayan 7 girişimi mezun eden Lonca'nın destek verdiği startup sayısı 80'e yükseldi. Startupların proje fikirlerine odaklanmasını önemseyen Lonca Girişimcilik Merkezi, program süresince her bir startupa 80 bin TL'ye kadar nakit hibe desteği ve cihaz geliştiren startuplara da ekstra 20 bin TL AR-GE desteği sağladı. Lonca, 9. dönemle birlikte startup başına nakit hibe desteğini toplamda 125 bin TL'ye yükseltti.

Lonca'nın 8. dönem hızlandırma programı kapsamında girişimcilere, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım, 10 bin dolarlık sanal sunucu, alanında uzman kişilerden mentorluk ve danışmanlık ile pazarlama ve tanıtım destekleri verildi.

Ayrıca Lonca'dan mezun olan girişimciler, KT Portföy tarafından startuplara yatırım amacıyla kurulan ve Kuveyt Türk tarafından 75 milyon TL kaynak ayrılan Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na başvuru konusunda önceliğe sahip olacak.

"Bugüne kadar startuplara 3 milyon TL nakit hibe desteği sağladık"

Açıklamada etkinlikte yaptığı konuşmasına yer verilen Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü ve Lonca Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Selman Ortaköy, "Kurulduğumuz 2017'den bu yana girişimlerimize 3 milyon TL nakit hibe desteği sağladık. 8. dönemle birlikte hibe oranını yükselterek ve yatırım fırsatları sunarak girişimlere verdiğimiz desteği artırdık. Kuveyt Türk'ün 75 milyon TL kaynak ayırdığı KT Portföy yönetimindeki Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, başta Lonca mezunları olmak üzere ekosistemdeki tüm girişimcilere yatırım yapmaya devam ediyor. Öte yandan, cihaz geliştiren girişimcilerimize AR-GE desteği, özellikle FinTechler için ise API altyapımızı kullanmaları gibi birçok ayrıcalık sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuveyt Türk ile proje geliştirme imkanının da girişimcilere sundukları diğer ayrıcalıklar arasında yer aldığını aktaran Ortaköy, Lonca Girişimcilik Merkezi'nden mezun olan girişimler içinden ülkeye, ekonomiye ve müşterilere faydalı olacağını düşündükleri uygulamaları projelendirilip iş süreçlerine dahil ettiklerini belirtti.

Ortaköy, "Bazı girişimlerin ürün ve hizmetlerini müşterilerimizle buluşturarak her iki tarafa fayda sağlıyor, hem girişimlerimizin potansiyel müşterilerine ulaşmaları için bir köprü oluyor hem de müşterilerimiz için hizmet çeşitliliğimizi artırmış oluyoruz. Girişimcilik alanında yapılan bu faaliyetlerin ülkemize ve geleceğimize yapılmış en önemli yatırımlardan biri olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle 8. dönemi başarıyla tamamlayıp mezun olan girişimlerimize de başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.