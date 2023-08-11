Lokman Koçaslan Otomotiv Türkiye Üçüncülüğüne Layık Görüldü

Taşıma ve lojistik sektöründe 4 konumda hizmet veren Lokman Koçaslan Otomotiv, başarısını Türkiye üçüncülüğü ile taçlandırdı.

Türkiye'de her yıl iki kez olmak üzere düzenlenen ve yetkili servislerin denetlendiği değerlendirmede 2023 Yılı 1.Dönem Türkiye üçüncülüğü Lokman Koçaslan Otomotiv İzmir Şubesi'nin oldu. MAN standartlarına olan uyum, müşteri memnuniyeti, eğitim kalitesi, yedek parça süreçleri, teknik yeterliliği ve kapasitelerinin ölçüm ve değerlendirilmesi kriterlerini içeren değerlendirmeyi başarıyla geçen Lokman Koçaslan Otomotiv, kısa bir süredir hizmet veriyor olmasına rağmen son 2 değerlendirmede de ilk 3'te yer alarak başarısını kanıtlamış oldu.

Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve İzmir olmak üzere 4 ilde, 5 konumda hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Bora Berköz, "Hizmet kalitemizi maksimumda tutabilmek için hem yönetsel hem de işletme bakımından keskin kurallarımız ve çerçevelerimiz mevcut. Bu kural ve çerçevelerin içerisinde ekibimizi güçlendirecek yeni transferler ve yeni teşvik uygulamaları gerçekleştirmekteyiz. En önemli farkımız, toplamda dört farklı bölgede hizmet veren servislerimizin tek beden, tek servis gibi hareket etmesidir. Bu şekilde kurguladığımız çalışma sistemimiz, zafiyetleri ve hataları minimize etmekte ve kriz yönetimi konusunda elimizi güçlendirmektedir. Bu şekilde de müşteri memnuniyetini daha üst seviyelerde tutabiliyor ve daha etkili hizmet verebiliyoruz. Göz ardı etmememiz gereken bir başka büyük etken de firmamızın bu sektördeki tecrübesi, ismi, ağırlığı ve gücüdür" dedi.

Lokman Koçaslan Otomotiv'in gelecek planları hakkında konuşan Berköz, "Hizmet kalitemizi arttırmak adına, şimdilik dört bölgede hizmet verdiğimiz servislerimiz arasında geliştirici bir iç rekabet ve değerlendirme sistemi oluşturduk. Buna göre, birbirileri arasında da gerçekleşen bu rekabet kaliteyi yukarı çekmektedir. Makro anlamda da önümüzdeki dönemde devreye sokacağımız yeniliklerimiz ve planlarımız bulunmaktadır. Kısacası, servislerimizin büyümesi ve ilerlemesi hız kesmeden devam edecektir" diye konuştu.

"Gücümüz müşteri memnuniyetinden geliyor"

Vermiş oldukları hizmette odaklarının, müşteri sorunlarının tek seferde doğru ve hızlı çözülmesi olduğunun altını çizen Lokman Koçaslan Otomotiv İzmir Şube Servis Müdürü Ozan Kocamaz, "Ödülün birçok farklı konuda değerlendirme sonucunda alınmış olması tüm süreçte başarı gösterildiği anlamı taşımaktadır. Ödülün alınmasında fark oluşturan ise müşteri memnuniyetinin zirvede olması ve bu memnuniyeti sağlamak için tüm ekibin işinin ehli ve işine odaklanarak çalışmasıdır. Bilindiği üzere servis hizmet sektöründe müşterinin beklentisi sorunun tek seferde doğru ve hızlı şekilde çözülmesidir. Biz servisimizden hizmet almayı tercih etmiş her müşterimizin aracında yaşadığı sorunu kendi sorunumuz gibi değerlendirerek küçük büyük ayırt etmeden çözüme ulaştırmak için çabalıyoruz. Biliyoruz ki çetin rekabet şartlarında fark oluşturacat olan aldığı hizmetten memnun olan müşterilerdir. Müşteri memnuniyet değerlendirmelerinde görüyoruz ki istisnasız her araç sahibi aracının sorununun tek seferde hızlı ve onunla ilgilenildiği hissine sahip olarak bu deneyimi yaşamak istiyor. Bizim farkımızda gücümüzde buradan geliyor" şeklinde konuştu.

Gelecek planlarında müşteri memnuniyetini daha da yukarılara taşıyacak adımlar olduğunu ekleyen Kocamaz, "Sunduğumuz hizmet kalitemizin gerek üretici gerek şirketimiz tarafından düzenli olarak denetlenerek, personel eğitimleri ile desteklenip, işinde uzman çalışanları seçerek kalitenin sürekli olarak yükselmesini hedefliyoruz. Biliyoruz ki eğitimli, sorumluluk sahibi, fikirleri değer gören, işini gönülden yapan çalışanlar şirketimizi daima ileriye doğru yol almasını sağlayacaktır" dedi. - BURSA