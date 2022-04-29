Lokman Hekim Sağlık Grubu 'TURQUALITY Programı'na kabul edildi

Lokman Hekim Sağlık Grubu, Türk firmalarının yurt dışında markalaşması ve Türk malı imajının yerleştirilmesi amacıyla hayata geçirilen TURQUALITY Programı'na alındı.

Şirketten yapılan açıklamada, global Türk markaları oluşturmak amacıyla kurulan söz konusu programa başvuru sürecinin olumlu sonuçlandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lokman Hekim Sağlık Grubu Mali İşler Direktörü Süleyman Alper İnceöz, "Markalaşma alanındaki hedeflerimizi bu programa kabul edilmemizle yeni bir aşamaya taşıyoruz. Programda yer alarak kalite ve yönetim sistemlerimizi daha da iyileştireceğimiz bir dönemi yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

İnceöz, TURQUALITY Programı'yla Türkiye'ye özellikle sağlık turizmi alanında değer katmayı hedeflediklerini belirterek, "Markamızı yurt dışında daha çok tanıtacak ve ülkemize sağlık alanında çok daha fazla katkı sunacak yeni bir döneme giriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Turizmi için önemli bir adım

Türkiye'nin sağlık sistemiyle, son yıllarda dünyanın çekim merkezi haline geldiğini aktaran İnceöz, yurt dışındaki hastaların öncelikli tercihi olmayı hedeflediklerini kaydetti.

İnceöz, programın Lokman Hekim Sağlık Grubuna yeni fırsatlar sunacağını belirterek, "Program, Lokman Hekim markasının yurt dışında yaygınlaşmasını sağlayacaktır. Sağlık turizminden aldığımız payın da artmasına vesile olacaktır. Bu gelişmeyi sağlık turizmimiz açısından önemli bir adım olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

En prestijli program

TURQUALITY'nin ülkenin en prestijli programlarından biri olduğunu vurgulayan İnceöz, şunları kaydetti:

"Uzun süredir emek verdiğimiz bir süreci noktalamış olduk. Bu program dünya markalarının en çok verim alınan uygulamalarının incelenmesi soncu elde edilen verilerle hazırlanıyor. Lokman Hekim markasını her anlamda çok daha yukarılara taşıyacak bir programa dahil olmuş olduk. Program sayesinde finansal ve kurumsal yönden gelişme fırsatı bulacağız. Global anlamda elimiz daha güçlü olacak. Sağlık turizminde, yüksek katma değer elde etmede, gelişimde ve sürdürülebilirlikte program çok büyük avantajlar sağlayacaktır."