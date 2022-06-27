Lojistikte 1000'e yakın kadın kurye sektöre kazandırıldı

5 trilyon dolar sınırına dayanan küresel lojistik sektörü, pandemi rüzgarıyla 10 yıllık mesafeyi 2 yılda almayı başardı. Türk lojistik sektörü de dijital teknolojilerin gücüyle küresel pazardaki yükseliş trendine ayak uydurdu. Lojistik sektöründe erkek egemen algıyı yıkma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren YKG Kurye, motor sürüşü gibi eğitimlerle 2020-2021 döneminde 1000'e yakın kadın kuryeyi sektöre kazandırdığını açıkladı.

Pandeminin tetikleyici gücüyle geçtiğimiz yıl 4,9 trilyon dolara ulaşan küresel lojistik pazarının yıllık yaklaşık yüzde 5 bileşik büyüme hızıyla 2027'de 6,5 trilyon doları aşması bekleniyor. Dünyada online alışverişteki yükselişle giderek yaygınlaşan e-ticaret faaliyetlerinin küresel lojistik pazarındaki trafiği hızlandırdığını belirten YKG Kurye Kurucusu Yaprak Güçlü, "Dünya ticaret hacminde pandemi ile başlayan ani daralma, yerini hızla çok güçlü bir toparlanmaya bıraktı. Geldiğimiz son aşamada küresel lojistik sektörü 10 yıllık mesafeyi 2 yılda almayı başardı. Türk lojistik sektörü de temassız ticaret gibi uygulamalarla küresel pazardaki yükseliş trendine ayak uydurdu" dedi.

Dijital teknolojilerin gücünden faydalanarak yeni nesil uygulamalarla dinamizmini artıran lojistik sektörünün kadın girişimciler için de büyük bir potansiyel barındırdığını kaydeden Yaprak Güçlü, "YKG Kurye olarak 12 yıllık tecrübemiz ve yenilikçi yaklaşımımızı harmanladığımız proje ve uygulamalarımızla kargo hizmetlerini daha ileri seviyelere taşımayı hedefledik. Ülkemizde 3 büyük e-market operasyonunu aynı anda yöneten bir şirket olarak, son kullanıcıya yönelik teslimatları bir saate indirdik ve hizmet kalitesini de artırdık. Geliştirdiğimiz ortak paket sistemiyle de küçük işletmelerin kurye sorununu tümüyle ortadan kaldırdık. Kargocum ve YKGvınn uygulamalarıyla kurye hizmetlerine hız ve verimlilik getirdik" diye belirtti.

YAKLAŞIK BİN KADIN KURYEYİ SEKTÖRE KAZANDIRDI

Lojistik sektöründeki erkek egemen algısını yıkarak kadınların iş hayatına katılımını desteklediklerine dikkat çeken YKG Kurye Kurucusu Yaprak Güçlü, "Başta gençler olmak üzere, kadınların ekonomik bağımsızlık elde ederek kariyer yaşamlarını şekillendirmelerine rehberlik ediyoruz. 12 yılda kariyer basamaklarını hızla çıkarak 'Bunu herkes yapabilmeli' mottosuyla çok sayıda kadın girişimciye örnek olduk. Kadınlara öncelik tanıyarak 1 yılda 2 bini aşan çalışan sayısına ulaştık. Motor sürüşü gibi eğitimlerle bine yakın kadın kuryeyi sektöre kazandırdık" ifadelerinde bulundu.

TÜRKİYE'NİN LOJİSTİK BAYRAĞINI FARKLI COĞRAFYALARDA DALGALANDIRACAK

Küresel lojistik sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerine değinen Yaprak Güçlü, "İleri teknolojilere olan hakimiyetimizle dünyadaki en güncel gelişmeleri uygulamalarımıza entegre ederek hizmet kalitemizi her geçen gün artırıyoruz. Böylece şirketimizi bir kadın girişimcinin başarısı olmaktan öteye taşıyarak sektöre yeni açılımlar getiriyoruz. Ülkemizin lojistik bayrağını kadınların gücüyle farklı coğrafyalarda da dalgalandırmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki kurumsal kurye hizmetlerinde de güvenin temsilcisi olabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi