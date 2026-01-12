Haberler

Logo Yazılım "Yapay Zeka Yönetim Sistemi Sertifikası" aldı

Logo Yazılım, uluslararası standartları kapsayan 'TS EN ISO/IEC 42001: 2024 Yapay Zeka Yönetim Sistemi Sertifikası'na hak kazandı. Bu sertifika, şirketin yapay zeka alanındaki çalışmalarını destekleyerek rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. CEO M. Buğra Koyuncu, bu sertifikanın etik ve güvenli yapay zeka uygulamalarını uluslararası düzeyde tescillediğini ifade etti.

Logo Yazılım, yapay zeka yönetim sistemlerine yönelik uluslararası standartları kapsayan "TS EN ISO/IEC 42001: 2024 Yapay Zeka Yönetim Sistemi Sertifikası" almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapay zeka uygulamalarının etik, güvenli, şeffaf ve sürdürülebilir yönetim ilkelerine uygun biçimde geliştirildiği ve uygulandığını bağımsız denetimle doğrulayan kuruluşlara verilen sertifikanın, Logo Yazılım'ın yapay zeka alanındaki çalışmalarına ivme kazandırması ve şirketin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırması hedefleniyor.

Logo Yazılım, yapay zeka alanındaki gelişmeleri, "Yapay Zeka Dönüşümü Direktörlüğü" yapısıyla ele alıyor. Söz konusu yapı kapsamında şirket genelinde yapay zeka yönetişim çerçevesi sürekli geliştirilirken, projelerin etki analizleri yapılarak gelecek yol haritası şekillendiriliyor.

Dönüşen müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve yenilikçi çözümler sunmak için AR-GE çalışmalarına ağırlık veren şirket, son dönemde bulut bilişim, yapay zeka, büyük veri, blok zincir ve makine öğrenmesi gibi teknolojilerle geliştirdiği yenilikçi çözümleriyle işletmeleri dönüştürmeye devam ediyor. Şirket, yeni sertifikayla birçok AR-GE projesini daha sürdürülebilir ve güvenli şekilde gerçekleştirebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üst Yöneticisi (CEO) M. Buğra Koyuncu, Türkiye'nin en fazla AR-GE yatırımı yapan yazılım şirketi olduklarını, yalnızca ürünlerde değil, iç süreçlerde de yapay zekayı sorumlu biçimde kullandıklarını belirtti.

Koyuncu, sertifika sayesinde yapay zekanın etik, güvenli, şeffaf şekilde geliştirilmesi ve uygulanması konusundaki yaklaşımın uluslararası düzeyde de tescillendiğine vurgu yaparak, "Sertifika hem yerelde hem de uluslararası alanda rekabet avantajı sağlarken, yapay zeka uygulamalarındaki riskleri minimize ederek inovasyonu daha da hızlandıracak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
