Lob'ın International geleneksel iftar daveti iş dünyasını bir araya getirdi

Lob'ın International tarafından gerçekleştirilen geleneksel iftar daveti, iş, sanat, siyaset ve medya dünyasını bir araya geldi.

İftar sonrası konuşan Lob'ın International Başkanı Fahri Ustaoğlu, "Milli ve manevi değerlere sahip çıkıp, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek dünyanın yaşadığı bu zorlu süreçten başarıyla çıkabilmemizin tek yoludur." dedi.

"İNANIYORUM Kİ BARIŞ YAKINDIR"

Açıklamalarının devamında "Ustaoğlu, Ülkemiz pandemi sonrası ve coğrafyamızı yakından ilgilendiren Ukrayna- Rusya savaşından ciddi şekilde etkilenmektedir. Toplumun tüm kesimlerinin devletimizin yanında yer alarak bu süreci atlatmalıyız. İnanıyorum ki barış yakındır pandeminin ve coğrafyamızda gerçekleşen bu savaşın galibi ve karlısı Türkiye olacaktır." dedi.

35 YILLIK YURTİÇİ VE YURTDIŞI TECRÜBE

1988 yılında Lob'ın ekibi Fahri Ustaoğlu başkanlığında, Fehim Ustaoğlu koordinasyonunda, 35 yıldır faaliyetlerine yurtiçinde ve yurtdışında devam ediyor.