LME, Rusya'dan ithal metallerin İngiliz depolarında tutulmasına yönelik izni askıya aldı

LONDRA (AA) – Londra Metal Borsası (LME), Rusya'dan bakır, kurşun, birincil alüminyum ve alüminyum alaşımı ithalatı gerçekleştiren şirketlerin, söz konusu metallerin İngiliz depolarında tutulması için verilen iznin askıya alındığını duyurdu.

LME'den yapılan açıklamada, borsa tarafından verilen kararın İngiliz hükümetinin Rusya'dan yapılacak bakır, kurşun, birincil alüminyum ve alüminyum alaşımı ithalatına yüzde 35 ek vergi uygulanması yönündeki kararıyla uyumlu şekilde alındığı bildirildi.

Açıklamada, ithal Rus metallerinin borsanın listesinde yer alan depolarda muhafaza edilmesinin durdurulması yönündeki kararın 25 Mart 2022 tarihinden önce ithalatı gerçekleştirilmiş söz konusu metalleri ise kapsamayacağı kaydedildi.